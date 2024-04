Bản tin 8H: ĐH Y Dược Thái Bình lên tiếng về ồn ào lưu học sinh và cán bộ

TPO - Đại học Y Dược Thái Bình phủ nhận tin đồn lưu học sinh có quan hệ tình cảm trên mức bình thường với cán bộ nhà trường.

Ngày 28/4, trường Đại học Y Dược Thái Bình đã ra thông báo phản bác những thông tin trên mạng xã hội và truyền miệng những ngày qua về việc quan hệ tình cảm giữa một lưu học sinh và cán bộ nhà trường. Tại cuộc họp vào ngày 23/4, lưu học sinh xác nhận trong thời gian học tại trường Đại học Y Dược Thái Bình không có mối quan hệ tình cảm hay hành động nào tổn hại về mặt thể chất và tinh thần giữa bản thân và cán bộ nhà trường. Ngày 25/4, Ban Chấp hành Đảng bộ nhà trường đã họp, xem xét nội dung thông tin, đồng thời khẳng định các tin đồn là hoàn toàn sai sự thật. Trước đó, dư luận tỉnh Thái Bình xôn xao thông tin lưu học sinh tại trường Đại học Y Dược Thái Bình có quan hệ tình cảm vượt quá mức giới hạn với cán bộ, giáo viên trong trường. Câu chuyện còn được "thêu dệt" với nhiều tình tiết hoang đường, làm ảnh hưởng xấu đến nhà trường cũng như lưu học sinh.

Khoảng 14h ngày 28/4, tại Km 800+500 QL1, thuộc địa phận thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, tổ tuần tra kiểm soát giao thông số 1, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh, phát hiện xe máy BKS 75H1- 750.60 chở 2 người chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam vi phạm tốc độ. Trung tá Hoàng Anh Công Minh ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng người điều khiển xe máy là Phạm Ngọc An (SN 2001, trú tại xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) tông thẳng vào trung tá Minh khiến anh ngã xuống đường, bị thương. Trung tá Minh sau đó được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế để chữa trị. Đối tượng An cùng phương tiện cũng bị lực lượng chức năng tạm giữ, phục vụ công tác điều tra.

Khoảng 18h30 ngày 28/4, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (114) nhận được tin báo có nạn nhân đuối nước tại xã Trung Sơn, huyện Đô Lương. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 5 huy động phương tiện, lực lượng phối hợp triển khai tìm kiếm nạn nhân. Danh tính nạn nhân được xác định là em N.T.H (SN 2006), là học sinh lớp 12 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Đô Lương. Em H. bị đuối nước và mất tích khi đi tắm cùng bạn tại khu vực sông Lam. Đến 20h5 cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm vớt được thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình.

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 28/4, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 68 người, toàn bộ là tai nạn giao thông đường bộ.Trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp; ra quyết định xử phạt 31,830 tỷ đồng; tước 2.933 giấy phép lái xe các loại; tạm giữ 158 ôtô, 5.407 môtô và 125 phương tiện khác. Trong đó, xử lý vi phạm nồng độ cồn 3.916 trường hợp; ma túy 15 trường hợp; vi phạm tốc độ 3.736 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 165 trường hợp; quá khổ giới hạn 38 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 6 trường hợp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/4, nắng nóng đặc biệt gay gắt còn duy trì ở khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Các khu vực này ghi nhận mức nhiệt cao nhất 39-42 độ C, có nơi trên 42 độ C. Trong khi đó, những nơi khác ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng phổ biến 36-39 độ C. Từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, thời tiết dễ chịu hơn khi nền nhiệt cao nhất chỉ chạm ngưỡng 35-36 độ C. Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng giảm dần từ ngày 1-2/5, trong khi còn kéo dài ở Tây Nguyên và Nam Bộ đến khoảng ngày 4-5/5.

Chiều 28/4, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết UBND quận đã giao cho cơ quan công an xác minh thông tin người phụ nữ bán hàng rong bán 3 quả dứa cho du khách nước ngoài. Trước đó, ngày 28/4 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại phản ứng của 2 nữ du khách nước ngoài khi một phụ nữ bán hàng rong "chặt chém" 500.000 đồng 3 quả dứa. Thấy vậy, một nhân viên bảo vệ gần đó chạy ra hỏi nguyên do, thì người bán hàng rong lại bảo chỉ lấy 50.000/1 quả. Sự việc xảy ra tại ngã ba phố Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). (XEM CHI TIẾT)

Khoảng 21h tối 28/4, tổ công tác Trạm ngã 3 Thái Lan trên Quốc lộ 51 (huyện Long Thành, Đồng Nai) phát hiện và lập biên bản vi phạm nồng độ cồn đối với một người đàn ông. Sau đó, người này bất ngờ tự ý trèo lên thùng xe đặc chủng của tổ công tác. Lực lượng CSGT đã yêu cầu người đàn ông xuống xe, nhưng người này không chấp hành và có hành động đốt chiếc xe máy của mình. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan sang các phương tiện xung quanh. Ngọn lửa bùng phát mạnh thiêu rụi hoàn toàn xe máy của đối tượng cùng ít nhất 3 xe máy khác. Ô tô đặc chủng của CSGT cũng bị hư hỏng nặng. (XEM CHI TIẾT)