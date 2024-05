Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an

TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung nội dung phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an. Trước đó, Trung ương đã thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Chiều 21/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về việc bổ sung nội dung vào chương trình kỳ họp.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, căn cứ ý kiến cấp có thẩm quyền, thực hiện quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn yêu cầu kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước. Sau khi xem xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung nội dung phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Nội dung này dự kiến bố trí tiến hành cùng với công tác nhân sự tại kỳ họp chiều 21/5 và phiên họp sáng 22/5.

Các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết tán thành thông qua nội dung này, với tỷ lệ tán thành trên 96%.

Theo chương trình trước đó, chiều nay (21/5), tiếp tục quy trình làm nhân sự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước trước khi các đại biểu thảo luận tại đoàn.

Ngày 22/5, Quốc hội sẽ nghe báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu thảo luận; biểu quyết thông qua danh sách và bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau báo cáo kết quả kiểm phiếu, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Sau khi được bầu, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Tại Hội nghị Trung ương 9 vừa kết thúc, Trung ương đã thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Lãnh đạo Bộ Công an hiện nay gồm: Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Các Thứ trưởng (trong đó có 4 Ủy viên Trung ương) gồm: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Trung tướng Nguyễn Văn Long.