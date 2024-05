TP - “Nơi hội tụ những chiến kê bất hủ. Nơi nâng tầm mọi danh thủ sư kê. Nơi giao lưu và kết nối đam mê. Cho anh em khắp bốn bề gặp gỡ”, những lời quảng cáo đầy kích thích, còn dân chơi không ngừng “đốt tiền” vào Trường gà quốc tế C1-888. Vì lợi nhuận, chủ trường gà móc nối với nhiều đối tượng tìm mọi cách để đưa người sang Campuchia chơi, thậm chí chỉ cần Căn cước công dân (CCCD) cũng đi được.

Thâm nhập

Hơn 1 năm trở lại đây, dân đá gà khắp các tỉnh thành trong cả nước nườm nượp kéo về cửa khẩu Đắk Puer (xã Thuận An, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) để dốc tiền vào những trận “kê chiến” nảy lửa ở Trường gà quốc tế C1-888 (còn gọi Casino888) bên Campuchia (cách đường biên chừng 2 km). Góp mặt nhiều nhất phải kể đến các dân chơi từ Phú Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng, Tây Ninh, Long An,... Theo nguồn tin của PV, chi phí để xây dựng hệ thống trường gà này trên dưới chục tỷ đồng.

Giữa năm 2023, trong vai khách chơi gà, nhóm PV Tiền Phong thuê một xe taxi chở từ trung tâm thị trấn Đắk Mil theo quốc lộ 14, rẽ phải vào đường nhựa đến cửa khẩu Đắk Puer. Chỉ chưa đầy 20 phút, xe taxi đã chở chúng tôi vào bãi tập kết. Bãi này nằm giữa bạt ngàn rẫy cà phê, rộng cả nghìn mét vuông. Đập vào mắt chúng tôi lúc này nhộn nhịp dân chơi từ các tỉnh, thành về đang ngồi uống nước, hút thuốc lá, chờ làm thủ tục.

Nghe tài xế taxi chỉ cho một người đàn ông cao to, bặm trợn, ria mép rậm rạp là chủ bãi ở đây, tôi xuống xe tiến thẳng tới ông ta. “Chú em ở đâu tới”, gã hỏi. “Em ở ngoài Bắc vào, nghe anh em phố núi kể bên này có trường gà mới nổi nên muốn qua thử vận may tí”, tôi đáp. Người này liền nói: “Em vào đây chơi phải có ai quen bảo lãnh mới đi được. Em quen ai ở đây? Nhỡ nhà báo hay công an thì sao?”. Nhờ trước đó cũng lướt tiktok vài lần, tôi chợt nhớ vài tên “dân anh chị” hay đá gà ngoài Bắc liền kể ra. Sau một hồi dò hỏi thấy có vẻ tin tưởng, gã này bảo tôi qua gặp một thanh niên cao to, trẻ khoẻ hơn để làm giấy thông hành. Theo thanh niên này, sổ thông hành làm mất 2 ngày, hiệu lực được 2-3 tháng. Lấy lý do chờ lâu quá, phải quay lại thành phố Gia Nghĩa xử lý việc cá nhân nên tôi báo để dịp khác quay lại.

“Một trong những chủ ở bãi đấy xưa là “trùm” buôn gỗ lậu đất này. Đám đấy anh em nhà nó cả. Thấy người lạ tụi nó cảnh giác hết”, tài xế taxi chở tôi ra lại thị trấn Đắk Mil chia sẻ.

Khó hay dễ do… tiền quyết

Sau nhiều tháng ngày tiếp cận, nhóm PV Tiền Phong ghi nhận, thực tế có nhiều người chỉ dùng CCCD vẫn có thể đi qua được cửa khẩu Đắk Puer đá gà.

Anh N, một khách chơi từ Nha Trang cho hay, chỉ cần quen biết một người hay mang gà đi đá, uy tín sẽ được phía quản lý bãi xe lo thủ tục cho đi. “Hồi 2023, chỉ cần đưa 500.000 đồng, phía bãi xe sẽ lo thủ tục cho người chơi qua trường. Tuy nhiên, dịp gần đây, các chủ bãi lấy giá cao hơn, lên tới 1 triệu đồng/người”, N, nói.

Đầu năm 2024, chúng tôi liên hệ lại với N, để đi theo xem đá gà. Hôm đó, N, dẫn vài người đi cùng chỉ có CCCD. Khi vào bãi xe, N, dẫn nhóm này tới gặp nam thanh niên quản lý bãi nhờ vả. Người quản lý bảo lấy ghế ngồi chơi uống nước, chờ đến lượt sẽ gọi. Khoảng 1 giờ sau, nhóm người trên được gọi vào một góc nhà quây tôn kín ở góc phải bãi xe. Chỉ vài phút nhóm này vui vẻ đi ra vì…đã xong thủ tục. Mời điếu thuốc, chúng tôi hỏi thăm được họ chia sẻ, vào trong kia có một thanh niên lấy điện thoại chụp ảnh chân dung rồi gửi đi đâu đó báo cáo, thu mỗi người 1 triệu đồng bảo ra chờ xe đi.

Hôm đó, N, đi bằng hộ chiếu nên được qua trước, còn chúng tôi cùng nhóm bạn đi sau phải chờ gần 2 tiếng đồng hồ. Người đàn ông to cao bặm trợn, đánh xe taxi 7 chỗ chạy tới bảo nhóm người này khẩn trương lên xe, đóng chặt cửa. “Ngồi dồn vào, chịu khó chật tí. Xe bình thường 7 người giờ nhét 10 cơ mà. Mày đọc thông tin thằng trên sổ thông hành này cho thuộc, tí họ hỏi cứ đọc to rõ vào. N.V.C, ngày…tháng….năm, trú tỉnh….”, tài xế dặn rồi giao cho một khách trên xe. Thấy khách cau mày, tài xế dặn tiếp: “Mày phải thuộc vào. Nó chỉ kiểm tra hành chính thôi. Nhớ tên, nhớ ngày tháng năm sinh là được. Ngày tháng năm sinh nó ít hỏi hơn, chủ yếu hỏi tên. Thủ tục mình ấy rồi”.

Sau khi dặn kỹ nhóm khách, người đàn ông tiếp tục gọi điện cho một người nào đó và nói: “Chỗ chú đại ca cho 10 đã thông báo cháu chưa. Điện cho C, hộ chú cái…. Rồi, chú cảm ơn nhé”. Thấy một xe khác chở nhóm người đi trước, ông ta nói tiếp với nhóm khách: “Xe đó đi sổ thông hành, còn mình đi căn cước, phải chờ đã. Tí đừng quên nhé, cậu này tên C, cậu kia tên H”, tài xế dặn.

Mọi việc hanh thông, cán bộ biên phòng chốt trực nhanh chóng cho qua, không kiểm tra kỹ lượng người trên xe. Chiếc xe nhanh chóng đi qua chốt biên phòng và trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Đắk Puer bên phía Việt Nam. Tiếp đó, xe đi đến chốt trực cửa khẩu phía Campuchia. Cán bộ chốt trực ở đây cũng chỉ hỏi xem số lượng người, kiểm tra qua giấy tờ rồi cho đi. Chiếc xe nhanh chóng tiến vào trường gà, cả nhóm người đổ xuống, qua cửa kiểm soát an ninh và bước vào các trận độ kèo nảy lửa.

Tiền tỷ bay trong tích tắc

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại cửa trường gà, khách đến chơi bị kiểm soát an ninh rất chặt. Lực lượng an ninh lần lượt kiểm tra hộ chiếu, sổ thông hành, căn cước. Đáng chú ý, những khách đi bằng căn cước tại đây còn bị thu 500.000 đồng/người. Nhân viên an ninh dùng thiết bị quét quanh người khách, khám kỹ xem có mang theo thiết bị quay lén hay không. Sau khi thấy ổn, an ninh mới cho nhóm khách chơi vào trong trường. Khách chơi được phát mỗi người một thẻ đeo kèm số thứ tự.

Lúc này, bên trong trường gà đang diễn ra các trận kê chiến nảy lửa ở sới chính và hai sới phụ. Mỗi sới chia sẵn 2 đội xanh - đỏ để cá cược. Nhân viên ghi biện (ghi kèo cá cược giữa hai đội xanh - đỏ) chạy đi chạy lại ghi ghi chép chép. Các bình luận viên liên tục hỏi nhằm nâng giá kèo độ.

Theo ghi nhận, trường gà này xây dựng như một nhà kho, cao ráo thoáng mát, lợp mái tôn và vách trần thạch cao chống nóng. Nền nhà được đổ bê tông bằng phẳng. Sới chính rộng lớn hình vòng tròn bằng khung bê tông cốt thép, 3 dãy ghế ngồi dạng tam cấp phục vụ các tay chơi. Sới chính này có sức chứa khoảng hơn 300 người, được lắp hàng chục bóng đèn nê-ông và cả chục chiếc quạt điện bên trên hoạt động hết công suất phục vụ “thượng đế”. Hai sới phụ nhỏ hơn nằm ở khu vực góc. Để có thêm nguồn thu, các nhà cái còn bố trí 2 camera quay cận cảnh các cặp gà chọi để phát livestream (phát trực tiếp) trên ứng dụng telegram cho khách nhảy vào cá cược.

Tiếp nhận phản ánh từ Tiền Phong, Thượng tá Ngô Bá Quyền, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An (quản lý cả Trạm biên phòng cửa khẩu Đắk Puer) cho biết, việc để người dân qua biên giới bằng Căn cước công dân tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, phức tạp. Đồn sẽ cho rà soát, xác minh lại, nếu có sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Trong trường còn bố trí khu vực nhà ăn, dãy võng nằm nghỉ ngơi, khu vực nhốt gà chờ tới lượt thi đấu, khu vực ban tổ chức làm việc, giám sát an ninh…Riêng mỗi sới có khoảng chục nhân viên an ninh giám sát, khách nào dùng điện thoại quay, chụp lập tức bị tịch thu.

Thấy chúng tôi ngồi mãi không chơi, N, chạy tới mách: “Tí nữa anh chơi thì đặt kèo con gà đỏ Bình Định đá với gà xanh Đà Lạt kia kìa. Ban đầu kèo này chốt 1 tỷ, sau hạ xuống còn 500 triệu đồng. Con đấy bất bại mấy chục trận rồi”. Đáng chú ý, các chiến kê trước khi thi đấu đều phải bọc cựa lại, có con bọc tới 5 lớp, con bọc 8 lớp để hạn chế khả năng sát thương, kéo dài các trận đấu. Nhìn lên bảng thi đấu, chúng tôi được biết ngày 13/4/2024 có trận tranh cúp giữa gà của “Duy Bình Định” và “Ninh Đà Lạt”. Hai con gà này chốt kèo bằng nhau 500 triệu đồng. Các cặp độ còn lại chủ yếu ở mức 50-75-100 triệu đồng.

“Mỗi hồ (hiệp thi đấu) thường kéo dài 15 phút. Sau đó, gà được tạm nghỉ để chủ kiểm tra thương tích, khâu vá nếu bị rách da hoặc chảy máu, rồi phun nước hạ nhiệt,…Cứ thế, các kèo độ đá cho tới khi một trong hai con gà bỏ chạy, chịu thua mới dừng. Có cặp đấu kéo dài từ sáng tới tối mới kết thúc. Khách chơi ra về sẽ trả thẻ ở cổng soát an ninh, thanh toán tiền cá cược rồi mới ra khỏi cổng”, N chia sẻ.

Sức nóng của “đấu trường” ngày càng cao khi khách chơi không ngừng hò hét, ra giá cá cược. Có khách vung mất nửa tỷ trong ngày hôm đó.