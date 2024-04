Đôi nam nữ cầm đầu đường dây đánh bạc, giao dịch tiền tỷ mỗi ngày

TPO - Công an xác định, số tiền các đối tượng đánh bạc mỗi ngày từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ đồng; riêng số tiền đánh bạc trong ngày 21/4 là khoảng 720 triệu đồng.

Ngày 25/4, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa triệt xóa thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức đánh số lô, số đề sử dụng công nghệ cao (qua mạng Telegram), bắt giữ 25 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Qua công tác nắm tình hình, cơ quan Công an phát hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An nổi lên đường dây đánh bạc dưới hình thức đánh số lô, số đề có sử dụng công nghệ cao (qua mạng Telegram) với nhiều đối tượng tham gia, số tiền giao dịch lớn.

Đường dây này do 2 đối tượng Lê Thị Phương Liên (SN 1985), trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh và Phạm Quang Chiến (SN 2004), trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cầm đầu.

Các đối tượng trong đường dây hoạt động rất tinh vi, kín kẽ, có sự phân chia nhiệm vụ rõ ràng, giao dịch với nhau qua ứng dụng Telegram để chuyển bảng mua bán lô, đề. Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng còn sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/4, Công an TP Vinh lên kế hoạch, phân công các tổ công tác đồng loạt tiến hành bắt giữ 25 đối tượng trên địa bàn TP Vinh, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) và huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), thu giữ 28 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi ghi số lô, đề.

Bước đầu, Công an xác định, số tiền các đối tượng đánh bạc mỗi ngày từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, riêng số tiền đánh bạc trong ngày 21/4 là khoảng 720 triệu đồng.

Hiện, Công an TP Vinh đang tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.