Bản tin Hình sự: Nam thanh niên cướp tiệm vàng để trả nợ đánh bạc

TPO - TIN NÓNG ngày 17/4: Nghi phạm cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh khai gì?; Bắt nghi phạm đâm gục người phụ nữ giữa đường ở Bình Dương; Mâu thuẫn đất đai, cháu đâm cô ruột tử vong; Con trai cầm dao chém mẹ ruột trọng thương...

Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Toàn (SN 1994, trú xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) để làm rõ hành vi cướp tài sản. Toàn là nghi phạm cướp tiệm vàng Kim Sơn Hiền ở đường Nguyễn Thiếp (thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), tối 17/4. Đối tượng khai do đánh bạc dẫn đến nợ nần nên nảy sinh ý định cướp tiệm vàng, bán lấy tiền trả nợ. Công an đã thu giữ 16 kiềng vàng, trị giá khoảng 190 triệu đồng là tang vật vụ án.

Cơ quan công an đã bắt giữ được nghi phạm liên quan đến vụ người phụ nữ bị đâm gục giữa đường, xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghi phạm là người đàn ông tên H.N.T. (SN 1968, quê tỉnh Cà Mau). Sau khi gây án tại tỉnh Bình Dương, nghi phạm bỏ trốn và bị bắt giữ ở tỉnh Cà Mau. Công an tỉnh Bình Dương đang di lý nghi phạm về địa phương để tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Trường (34 tuổi, trú ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "giết người". Do mâu thuẫn đất đai giữa gia đình Trường và bà T., khoảng 20h30 ngày 16/4, khi đi nhậu về Trường nghe bà T., chửi gia đình mình. Tức giận, Trường vào bếp lấy 1 cây dao đi qua nhà bà T, đâm nhiều nhát vào người nạn nhân rồi đem cây dao gây án đến Công an xã Bình Hoà, huyện Châu Thành đầu thú.

Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc con trai chém mẹ ruột trọng thương xảy ra trên địa bàn. V.H.Đ (26 tuổi, ngụ thôn An Bình, xã Chư Kbô, huyện Krông Búk) cầm hai con dao chém nhiều nhát vào người bà T.T.H (56 tuổi), mẹ ruột của Đ. Vụ việc khiến bà H bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Thông qua mạng xã hội, Swayray Alieu K và Sharba Queshe Baccus đã đăng bán khoảng 3 kg vàng cám, với giá khoảng 35.000 USD. Khi giao dịch, Swayray Alieu K sẽ yêu cầu người mua đưa tiền trước, sau đó, trong quá trình chờ nạn nhân đem vàng giả đi giám định, đối tượng này sẽ đánh lạc hướng, sau đó bỏ chạy ra ngoài rồi lên xe máy của Sharba Queshe Baccus đang chờ sẵn bên ngoài và tẩu thoát. Các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt thành công tài sản của một số nạn nhân với số tiền lên tới 25.000 USD, tương đương khoảng 615 triệu đồng.

Một đường dây sản xuất, mua bán viên uống chống đột quỵ, bổ não Vũ Hoàng Thanh Tâm giả vừa bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá triệt phá. Lực lượng chức năng thu giữ các sản phẩm trị giá hơn 50 tỷ đồng. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều sản phẩm và nguyên liệu để sản xuất các mặt hàng giả gồm: hơn 4.000 hộp An cung viên Hoàn Vũ Hoàng Thanh Tâm thành phẩm (loại hộp 10 viên), giá trị hàng hoá tương đương 10 tỷ đồng; 100 hộp An cung ngưu hoàng hoàn (loại 60 viên/hộp) của Công ty Samsung Pharm sản xuất.

Anh N. (trú tại Hà Nội) kết bạn với một tài khoản Facebook nữ giới. Sau khi trò chuyện, người này mời anh N. cùng đầu tư bán hàng để hưởng hoa hồng trên website www.carousell888.com (có giao diện, tên miền giả mạo trang Thương mại điện tử Carousell của Singapo là www.carousell.sg). Ban đầu, với các đơn hàng từ 1 -10 triệu đồng, tiền hoa hồng trả về có thể rút tiền ra được. Khi số tiền đạt đến con số hàng tỷ đồng, nạn nhân không thể rút tiền ra được… Tổng số tiền anh N. bị chiếm đoạt khoảng 2,7 tỷ đồng.