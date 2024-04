Bản tin Hình sự: Hàng chục nam giới vướng vòng lao lý vì tham gia hội 'hóng clip hot' trên Zalo

TPO - TIN NÓNG ngày 16/4: Hàng chục nam giới vướng vòng lao lý vì tham gia hội 'hóng clip hot' trên Zalo; Tập đoàn Thuận An có chủ tịch vừa bị bắt trúng nhiều gói thầu 'khủng'; Công an TPHCM truy tìm nữ đại gia trốn khỏi bệnh viện tâm thần; Nữ luật sư rởm lừa 'chạy án', chiếm đoạt tiền tỷ...

Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Văn Tạo (SN 1983, trú tại tỉnh Nam Định), Vũ Đức Linh (SN 1983) và Đặng Khánh (SN 1982, cùng trú tại Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng đăng thông tin giả, giao bán xe máy không có giấy tờ với giá rẻ trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút người mua. Sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển khoản thanh toán trước, sau đó sẽ lợi dụng sơ hở để bỏ trốn.

Công an TP HCM vừa ra thông báo truy tìm bà Trần Thị Mỹ Hiền (SN 1963, nguyên Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia). Bà Hiền được xác định cùng đồng phạm lừa đảo nhiều khách hàng chiếm đoạt hơn 816 tỉ đồng thông qua việc cấu kết với các công ty như Angel Lina, Đất Vàng Hoàng Gia, Hoàng Kim Land để lừa đảo khách hàng. Sau khi bị khởi tố, bà Hiền bỗng dưng bị bệnh tâm thần.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Nghị (SN1986, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Nghị lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao là cán bộ UBND xã, thỏa thuận nhận tiền, bảo lãnh cấp mới, sang tên và chuyển mục đích sử dụng đất cho 11 người ở xã Phú Thạnh và 5 người ở xã Phú Lâm, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng.

Trần Thị Thủy (SN 1980, tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) vừa bị cơ quan điều tra khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thủy "nổ" bản thân là luật sư liên kết với một số công ty Luật sư làm chức danh Giám đốc truyền thông, Phó trưởng chi nhánh để tuyên truyền hình ảnh cho các văn phòng luật nhưng thực chất là lợi dụng danh nghĩa đó để lừa đảo 8 bị hại với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan. Trong những năm gần đây, Tập đoàn Thuận An liên tục trúng nhiều gói thầu xây lắp, bao gồm cả những gói thầu quy mô lớn, với tổng trị giá lên tới hơn 22 nghìn tỷ đồng.

Công an TP Tam Kỳ vừa khởi tố 24 đối tượng, bắt tạm giam 6 đối tượng về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”. Các đối tượng tạo nhóm hơn 100 thành viên trên ứng dụng Zalo có tên “Hóng Clip Hot” nhằm mục đích chia sẻ, đăng tải, phổ biến các video chứa nội dung khiêu dâm, đồi trụy để những người trong nhóm xem, bình luận. Đến khi bị phát hiện đăng tải 247 video, trong đó có 239 video chứa nội dung khiêu dâm đồi trụy.

Công an tỉnh Nam Định bắt giữ đối tượng Lại Duy Thiều (SN 1975, trú tại huyện Hải Hậu) về hành vi giết người. Do mâu thuẫn trong lúc tham gia lễ hội Thiều đã dùng dao đâm nhiều nhát vào ông L.M.T (SN 1972, trú tại trấn Yên Định) dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Thiều bỏ trốn khỏi địa phương.