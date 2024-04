Khởi tố giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn ở nhiều tỉnh miền Tây

TPO - Bị can Đặng Quốc Việt bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố để điều tra về hành vi mua bán khoảng 350 hóa đơn trái phép, trị giá khoảng 130 tỷ đồng.

Ngày 29/4, nguồn tin của PV Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của Đặng Quốc Việt (54 tuổi, xã Khánh An, huyện U Minh) để điều tra về hành vi mua bán hóa đơn trái phép.

Theo điều tra ban đầu, Việt là Giám đốc 2 công ty gồm: Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát Cà Mau; Công ty TNHH MTV Quốc Việt Cà Mau, Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Việt Phát.

Từ năm 2020 đến nay, Việt điều hành 3 công ty trên mua bán khoảng 350 hóa đơn, trị giá khoảng 130 tỷ đồng. Bị can Việt mua hóa đơn của nhiều công ty ở các tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ... để bán lại cho các doanh nghiệp khác.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau mở rộng điều tra.