Bản tin Hình sự: Chủ tịch UBND phường nhận tiền tỷ để 'làm ngơ' công trình sai phạm

TPO - TIN NÓNG ngày 12/4: Bắt giam hai nữ công chức huyện nhận hối lộ; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Chủ tịch UBND phường nhận tiền tỷ để 'làm ngơ' công trình sai phạm; Kết luận điều tra vụ cô gái bị sát hại, phân xác phi tang gây xôn xao ở TPHCM...

Ông Nguyễn Bảo Sinh (48 tuổi) – Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cùng một số bị can bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án “vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất”... Trước đó, ông Võ Văn Trung lợi dụng chức vụ là Phó Giám đốc và Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Long Xuyên làm hồ sơ khống, cấp sai quy định 5 thửa đất ở, do trung tâm này quản lý. Sau khi có 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân đã bán 2 thửa với giá 7,2 tỷ đồng...

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt tù tất cả 18 bị cáo nguyên cán bộ Ngân hàng Nhà nước. Bản án tuyên ngoài tịch thu 5,2 triệu USD mà bà Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra - giám sát ngân hàng II, thuộc NHNN đã nhận hối lộ từ Ngân hàng SCB để sung ngân sách Nhà nước, còn phạt bà Nhàn thêm 100 triệu đồng.

Ông C.M.H, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội), có hành vi nhận hối lộ số tiền 1 tỷ đồng để cho công trình xây dựng không có giấy phép trên diện tích đất 1.400m2 được tồn tại, tiếp tục thi công, hoàn thiện. Theo cơ quan điều tra, ông H. nhận hối lộ số tiền là 1 tỷ đồng để cho công trình xây dựng không có giấy phép trên diện tích đất 1.400 m2 thuộc địa bàn phường được tồn tại, tiếp tục thi công, hoàn thiện.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra bản kết luận điều tra vụ án, chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, quê Tiền Giang) về các tội “Cướp tài sản”, “Giết người” và “Hiếp dâm”. Khoa chính là hung thủ sát hại chị V.T.T. (25 tuổi, quê Đồng Nai) để cướp tài sản, hiếp dâm rồi phân xác nạn nhân mang đi phi tang gây xôn xao dư luận vào những ngày cận Tết nguyên đán.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Phan Văn Thắng, nguyên Trưởng phòng kiểm sát điều tra án kinh tế chức vụ, nguyên Chánh văn phòng Viện KSND tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi đưa hối lộ. Ông Thắng bị khởi tố do liên quan đến việc đưa hối lộ cho ông Trần Quốc Trung, Phó trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, giám định viên tư pháp thuộc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai để chạy giám định thiệt hại tài sản trong vụ án hình sự sai phạm xảy ra tại Trường Đại học Đồng Nai.

Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) đã tạm giữ Nguyễn Thị Bảo Ngọc (SN 1990, trú TP.Pleiku) và Phan Thị Thảo (SN 1995, trú xã Ia Yok, huyện Ia Grai) cùng là công chức Phòng TN&MT huyện này để điều tra về tội "Nhận hối lộ". Được biết, cả hai đã nhiều lần nhận tiền làm hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai từ năm 2021 đến năm 2023.

Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Chương (SN 1988, trú tại huyện Ba Vì, TP Hà Nội) về hành vi chuyển trái phép chất ma túy. Thời điểm bắt giữ Chương, lực lượng chức năng thu giữ 1 bánh heroin (291,08 gram), 6 gói heroin (204,86 gram), 925 viên ma túy tổng hợp, 2 điện thoại di động, hơn 12 triệu đồng... Chương khai nhận do cần tiền nên đã vận chuyển thuê ma túy.

Công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) đang tạm giữ hình sự Đào Duy Huân (SN 1999, ngụ tại thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh) để làm rõ hành vi giết người. Do mâu thuẫn cá nhân từ trước, Huân hẹn gặp Vũ Tuấn Anh (SN 1993, trú cùng huyện) để giải quyết. Trong lúc cãi vã, Huân lấy dao chém vào tay trái của Tuấn Anh. Do đứt động mạch chủ, chảy máu cấp, mặc dù được cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.