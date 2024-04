Bắt giam hai nữ công chức huyện nhận hối lộ

TPO - Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) đã tạm giữ Nguyễn Thị Bảo Ngọc (SN 1990, trú TP.Pleiku) và Phan Thị Thảo (SN 1995, trú xã Ia Yok, huyện Ia Grai) đều là công chức Phòng TN&MT huyện này để điều tra về tội "Nhận hối lộ".

Một lãnh đạo đạo Phòng TN&MT huyện Ia Grai (Gia Lai) xác nhận, đã nhận được thông báo của Công an huyện về việc tạm giữ hai cán bộ của phòng này kể từ ngày 9/4 để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ".

Theo thông tin ban đầu, ngày 9/4, qua công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác về tội phạm của người dân, Công an huyện Ia Grai đã tạm giữ Dương Quỳnh Trang (SN 1992, lao động tự do, trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) để điều tra về tội đưa hối lộ. Từ đây, Công an huyện tạm giữ Nguyễn Thị Bảo Ngọc (SN 1990, trú TP.Pleiku) và Phan Thị Thảo (SN 1995, trú xã Ia Yok, huyện Ia Grai) đều là công chức Phòng TN&MT huyện Ia Grai để điều tra về tội nhận hối lộ.

Được biết, cả hai đã nhiều lần nhận tiền làm hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai từ năm 2021 đến năm 2023.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Ia Grai tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Cảnh Phú - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai, ông Phú giữ chức Trưởng Phòng Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận (Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai). Việc bắt giữ ông Phú là kết quả điều tra mở rộng vụ án ông Đỗ Minh Hiếu (SN 1989, trú tại TP Pleiku), nhân viên hợp đồng Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai vì đã có hành vi “Nhận hối lộ”. Theo đó, từ năm 2020 đến 2022, ông Hiếu lợi dụng vị trí công tác đã nhận tiền của hàng trăm người dân để làm hồ sơ, trình cấp nhanh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mỗi hồ sơ, ông Hiếu nhận từ vài trăm ngàn đồng đến hơn 1 triệu đồng.