Bản tin Hình sự: Lừa bán 5.000 đơn hàng 'thiết bị giám sát điện thoại'

TPO - TIN NÓNG ngày 9/4: Nữ sinh lớp 6 bị ghép hình 'nóng', ép đọc truyện đồi trụy; Cựu giám đốc CDC Khánh Hòa hầu tòa vì nhận gần 2 tỷ đồng ‘tiền cảm ơn’; Điều tra vụ trộm cổ vật trên ghế xương voi của vua voi Tây Nguyên; Luật sư của cựu Chủ tịch Công ty Vimedimex đề nghị hoãn tòa, muốn cung cấp thêm chứng cứ; Lừa bán 5.000 đơn hàng 'thiết bị giám sát điện thoại'...

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ mất trộm một số cổ vật tại không gian trưng bày Thiên đường Tây Nguyên ở khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP.Pleiku). Trong số đó có nhiều lao thú bằng kim loại cùng một chiếc ché cổ được trưng bày. Đáng chú ý, có một cây lao đằng sau chiếc ghế làm bằng xương voi trắng với niên đại 700 năm bị hai thanh niên lấy cắp.

TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử ông Huỳnh Văn Dõng (Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - CDC Khánh Hòa) cùng các đồng phạm về tội "Vi phạm vi định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Ông Dõng bị cáo buộc đã nhận hơn 1,9 tỷ đồng "tiền cảm ơn" của doanh nghiệp tham gia đấu thầu vật tư y tế phòng chống dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong năm 2020 - 2021.

Cơ quan Công an TP Hà Nội đang xác minh vụ việc người phụ nữ ở Hà Nội bị mất hơn 200 triệu đồng khi cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo. Cụ thể, chị C. (SN 1980) nhận được cuộc gọi của đối tượng tự xưng là cán bộ Công an quận Thanh Xuân yêu cầu cài đặt định danh mức độ 2. Do chị C. bận không đến được trụ sở cơ quan công an nên đối tượng gợi ý sẽ có cán bộ hỗ trợ và hướng dẫn chị cài đặt phần mềm dịch vụ công. Sau khi cài đặt phần mềm, chị C. đã bị mất quyền điều khiển điện thoại và bị đối tượng rút số tiền 200 triệu đồng trong tài khoản.

TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Loan (cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex) cùng 12 đồng phạm trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở huyện Đông Anh. Luật sư của bị cáo Loan cho hay, có nhiều tài liệu chứng cứ muốn giao nộp, liên quan định giá khu đất sai phạm. Sau thảo luận, HĐXX quyết định hoãn và mở lại phiên xét xử vào 17/4.

Sau hơn hai năm điều tra, Viện KSND Tối cáo đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) cùng hai em gái Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế về các tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng hai tội trên, Viện kiểm sát đề nghị truy tố 41 người là cựu nhân viên của FLC, các đơn vị thẩm định giá, kiểm toán...

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ 2 đối tượng có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là Nguyễn Hữu Dũng (SN 1994) và Nguyễn Thị Nguyệt (SN1997, vợ Dũng) cùng trú tại tỉnh Thái Bình. Hai đối tượng trên có hành vi lừa đảo dưới hình thức rao bán thiết bị có tính năng định vị, giám sát số điện thoại, theo dõi tin nhắn Zalo, Messenger... trong khi đó các thiết bị này chỉ có chức năng năng định vị và ghi âm. Từ tháng 9/2022 đến nay, các đối tượng này đã bán được trên 5.000 đơn hàng, tổng trị giá 8 tỷ đồng cho khách hàng trên cả nước.

Tối 8/4, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 - Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa thì phát hiện xe máy BKS 48F1-266.25 do Trần Mạnh Triển điều khiển lưu thông với tốc độ cao, đi vào làn ô tô nên đã ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Tuy nhiên, Triển không chấp hành mà lao thẳng xe tông vào thượng úy công an đang làm nhiệm vụ, gây chấn thương nặng. Sau khi gây ra vụ việc, Triển vứt xe lại hiện trường rồi bỏ trốn.

Công an quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) đang tiếp tục vào cuộc để điều tra vụ việc một nữ sinh N.N.D (học lớp 6 tại một trường liên cấp trên địa bàn) bị kẻ xấu cắt ghép khuôn mặt với hình ảnh khỏa thân của người khác, đe dọa sẽ tung lên mạng xã hội. Đối tượng nhắn tin với D. qua Messenger yêu cầu cung cấp địa chỉ email để gửi cho xem một số hình ảnh. Sau đó, D. nhận được loạt hình ảnh cắt ghép khuôn mặt của mình với hình khỏa thân của người lớn và đe dọa sẽ tung những hình ảnh này lên mạng và gửi link truyện tranh trụy lạc, rồi ép cháu D. phải đọc và kể lại cho chúng...