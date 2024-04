Bản tin Hình sự: 7.000 người mắc bẫy ổ nhóm lừa đảo trên sàn thương mại điện tử

TPO - TIN NÓNG ngày 7/4: Hacker tấn công VNDirect và PVOil; Tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với hai nữ cán bộ công an có mặt, tham gia "bữa tiệc" ma túy; Bến Tre, Tiền Giang phát hiện trên 100 gói nghi ma túy trôi trên biển; Hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn 22 năm tại Lào; Tài xế tông chết bảo vệ khu đô thị bị phạt tù chung thân...

Có ít nhất 3 vụ tấn công ransomware (virus được mã hóa) lớn, bao gồm VnDirect, PVOil và một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, cùng với sự cố của nhiều doanh nghiệp nhỏ trong tháng 3/2024. Trước đó, vào tháng 11/2023, một đơn vị trong lĩnh vực năng lượng đã bị tấn công và toàn bộ khoảng 1.000 máy chủ của họ đã bị mã hóa; tháng 12/2023, một đơn vị trong ngành tài chính ngân hàng đã bị tin tặc tấn công trong thời gian dài gây tổn thất gần 200 tỷ đồng...

Công an tỉnh Bến Tre cho biết, một người dân ở huyện Bình Đại vừa phát hiện 22 gói nghi ma túy trôi dạt trên biển. Trước đó, ông Dòm (SN 1985, trú tỉnh Bến Tre) nhặt được 1 bao nhựa màu đen, đóng gói cẩn thận dạt vào bờ biển; bên trong có nhiều gói hình chữ nhật kích thước khoảng 12x22x2 cm. Bên trong, các gói có chất bột trắng và 1 vật hình tròn đường kính khoảng 2 cm bằng kim loại và nhựa nghi thiết bị định vị.

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây bán điện thoại giả mạo trên các sàn thương mại điện tử, lừa đảo khoảng 7.000 bị hại tại địa bàn nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt khoảng hơn 90 tỉ đồng. Nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa bán điện thoại di động giá rẻ trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Shopee, Lazada, TikTok, Tiki với quy mô trên toàn quốc.

Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 22 năm lẩn trốn tại Lào là Lương Văn Bún (SN 1981, trú xã Kim Đa, huyện Tương Dương, Nghệ An) truy nã về tội “Giết người” và Lê Văn Điền (SN 1968, trú xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, Nghệ An) truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Quảng Bình bắt giữ Lê Thị Thanh Thủy (SN 1987) và Hoàng Thị Ngọc Thúy (SN 1988) cùng trú TP. Đồng Hới để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động tiền đáo hạn ngân hàng. Theo tài liệu, đầu năm 2023, các đối tượng đưa ra thông tin có nhiều mối quan hệ thân thiết với cán bộ, lãnh đạo của ngân hàng trên địa bàn tỉnh, có thông tin về khách hàng cần vay tiền đáo hạn ngân hàng, lợi nhuận thu được khi cho vay cao trong thời gian ngắn để chiếm đoạt 163 tỷ đồng của nhiều bị hại sử dụng cá nhân, cho người khác vay.

Công an thành phố Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với hai nữ cán bộ công an có mặt, tham gia "bữa tiệc" ma túy tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Hai trong số đối tượng dương tính với ma túy là T B. (nữ cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy, Công an thành phố Hải Phòng), và V.A (nữ cán bộ Đội Hình sự, Kinh tế, Ma túy, Công an quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng). Trước đó, cảnh sát bắt quả tang 12 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại căn biệt thự sang trọng trong khu đô thị cao cấp trên địa bàn phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng). Qua kiểm tra, 9/12 đối tượng dương tính với ma túy, thu giữ tại hiện trường 0,13gam Ketamine.

Xuất phát từ mâu thuẫn vì bị khóa bánh, xì lốp xe ô tô, tài xế Trịnh Bá Trọng (SN 1984, ở huyện Gia Lâm) đã điều khiển xe tông tử vong một bảo vệ của Khu đô thị Vinhomes Ocean Park. Ngày 8/4, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trịnh Bá Trọng (SN 1984, ở huyện Gia Lâm) án chung thân về tội “Giết người”. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường 215 triệu đồng và cấp dưỡng cho hai con của bị hại mỗi cháu 4 triệu đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi, bồi thường Công ty Vinhomes 3 triệu đồng.

Lực lượng chức năng quận 1 (TP HCM) tiếp tục tìm kiếm tung tích "hai bé gái mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ". Theo thông tin ban đầu, tối 3/4, chị Chi cùng 4 con đứng ở khu vực số 1, đường Đồng Khởi (phường Bến Nghé) để bán kẹo. Sau đó chị đi gặp một người quen cách đó khoảng 100 m. Khoảng 30 phút sau, chị Chi không thấy 2 con gái đang bán kẹo đâu nên đã báo cho cơ quan chức năng.

Đêm 7/4, vợ chồng anh P.V.H (trú thôn 6B, xã Cư Êlang) đang ngủ say thì bị 1 người đàn ông lao vào bóp cổ, khống chế buộc phải nằm im. Sau đó, anh H. đạp đối tượng văng ra và bật dậy dùng tay kẹp cổ, khống chế đối tượng. Được biết, anh H. không khóa cửa ở tầng 2 nên tên trộm đã trèo tường và đi xuống tầng trệt, nấp trong nhà tắm khoảng 1 giờ, sau đó trộm tài sản.