Bản tin Hình sự: Phát hiện nữ sinh viên tử vong ở cầu thang nhà trọ

TPO - TIN NÓNG ngày 7/4: Hàng chục cảnh sát giải cứu người đàn ông định nhảy lầu; Nhóm đối tượng lừa bán 'thiên thạch', sừng tê giác giả chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng; Đâm chết người vì bị hù dọa, tát vào mặt; Phát hiện nữ sinh viên tử vong ở cầu thang nhà trọ...

Công an Bình Định đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân N.T.T.V (19 tuổi, Gia Lai), sinh viên trường đại học tại TP Quy Nhơn tử vong tại nhà trọ trên địa bàn phường Ngô Mây. Bước đầu, công an xác định V có tiền sử bệnh tim nên bị ngã cầu thang dẫn đến tử vong.

Em N.L.H (15 tuổi, ngụ xã Tân Lâm, huyện Di Linh, Lâm Đồng) cầm con dao bầu múa chơi trước sân nhà. Trong lúc đang thực hiện các động tác múa dao, không may con dao dài khoảng 30cm bị sút cán cắm thẳng vào hốc mắt trái. Người nhà lập tức đưa N.L.H đến Trạm Y tế xã Tân Lâm sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện II Lâm Đồng (tại TP Bảo Lộc).

Mới đây, hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi phải sử dụng nệm hơi, xe cẩu để giải cứu người đàn ông có ý định nhảy lầu nghi do “ngáo đá”.

Ông Cao Quốc Hội, Chủ tịch UBND xã Hương Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến nam sinh lớp 9 tử vong. Theo đó, vào khoảng 16h ngày 6/4, em Nguyễn X.V. (SN 2009, học sinh lớp 9A, Trường THCS Hương Trạch) cùng với một số bạn đi ra khu vực Rào Rồng, thuộc địa phận thôn Phú Lễ để tắm. Tại đây, em V không may đuối nước.

Công an Bình Dương vừa phát hiện triệt xóa một nhóm đối tượng do Hồ Hoàng Hôn (SN 1973, TPHCM) cầm đầu thực hiện hành vi lừa đảo với thủ đoạn rất tinh vi, có phân công vai trò nhiệm vụ cho một số đối tượng khác nhau. Theo điều tra, các đối tượng đưa ra các thông tin giả về việc sở hữu “đá thiên thạch” và “sừng tê giác” tìm bán cho những người nhẹ dạ, cả tin để chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn. Bằng thủ đoạn cho người bị hại xem các đoạn video được đối tượng dàn dựng về “Đồng hủy kính”, “Kim loại có tính năng đặc biệt”, “Thiên thạch có kích thước nhỏ nhưng khối lượng lớn, phát ra ánh sáng lạ mắt”. Các đối tượng đã tiếp cận, dụ dỗ lừa ông L.V.L (SN 1951, Bình Dương) chuyển tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng để tham gia đường dây mua bán “Thiên thạch”.

Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ Nguyễn Thanh Huyền (SN 1986); Bùi Thị Ngọc Bích (SN 1988) và Vũ Hoàng Cường (SN 1982) để điều tra về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Trước đó, đêm 4/4, ba đối tượng trên cùng một nhóm người khác tổ chức sử dụng ma túy tại một căn biệt thự sang trọng của Nguyễn Thanh Huyền, trong khu đô thị sang trọng trên địa bàn phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng).

Công an Đắk Lắk vừa khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam Vũ Quốc Sơn (43 tuổi, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, Sơn điều khiển xe máy đến nhà một người quen ở cùng phường ăn nhậu rồi gặp ông Phan Tiến Công (46 tuổi). Lúc này do uống rượu đã mệt nên Sơn lên ghế ở phòng khách nằm nghỉ. Một lúc sau, ông Công cầm một con dao dài khoảng 20cm đến nắm cổ áo Sơn hù doạ và hỏi “Hôm qua mày đòi đánh ai”. Sau khi được mọi người lao vào can ngăn nhưng ông Công vẫn dùng tay tát một cái trúng vào mặt Sơn. Vì bực tức nên Sơn vào bếp lấy một con dao bầu dài khoảng 30cm chém về phía ông Công nhưng không trúng. Chưa dừng lại, Sơn tiếp tục cầm dao đâm thêm một nhát trúng vào vùng ngực của ông Công khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ rồi tử vong sau đó.

Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với: Nguyễn Tiên Phong (Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hưng Hà); Trần Đức Quang (nhân viên lao động tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện); Trần Thị Hải (Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hưng Hà); Nguyễn Anh Hoàn (Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại điều 356 Bộ luật hình sự.