Bản tin Hình sự: Bị truy sát, hai thanh niên gây tai nạn làm 5 người thương vong

TPO - TIN NÓNG ngày 6/4: Hai nhà hàng kinh doanh karaoke không phép, tuyển hàng chục 'chân dài' tiếp khách; Tự đâm vào đùi, dàn cảnh bị cướp; Bà Nguyễn Phương Hằng được giảm án tù, chỉ còn chấp hành hơn nửa năm; Bị truy sát, hai thanh niên gây tai nạn làm 5 người thương vong...

HĐXX phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM đã mở phiên tòa xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, kháng cáo của người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan, trong vụ án mà bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) phạm tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Dù không kháng cáo bản án sơ thẩm, nhưng bà Nguyễn Phương Hằng vẫn được HĐXX phúc thẩm quyết định giảm cho 3 tháng tù, như vậy bà Hằng phải nhận mức án 2 năm 9 tháng tù. Đến nay, bà Hằng đã thi hành án được hơn 2 năm tù, và chỉ còn phải chấp hành án hơn 8 tháng.

Ông Trần Xuân Mác (SN 1949) nhận được điện thoại từ số lạ tự xưng là cán bộ về ma túy Công an TP Hà Nội thông báo ông Mác có liên quan đến 4 đối tượng bị Phòng CSĐT TP về ma túy bắt đã chuyển cho ông Mác 200 triệu đồng. Sau đó, có 2 đối tượng yêu cầu ông Mác mở tài khoản ngân hàng, cung cấp thông tin tài khoản, rồi chuyển 200 triệu đồng vào để chứng minh sự trong sạch. Do lo sợ ông Mác làm theo nhưng may mắn được công an Thanh Hóa phát hiện. Sau khi được nghe lực lượng công an giải thích, ông Mác biết mình bị lừa đảo nên đã dừng việc chuyển tiền.

Công an Lâm Đồng vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Sơn Trung (27 tuổi) để điều tra về hành vi buôn bán hàng giả. Trung khai nhận, đã đã liên hệ với một xưởng sản xuất tại TP HCM để đặt sản xuất hàng ngàn chiếc mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn chất lượng nói trên. Sau đó, đối tượng thuê xe vận chuyển về huyện Bảo Lâm để tiêu thụ. Cơ quan chức năng đã tiến hành giám định với kết quả toàn bộ số mũ bảo hiểm này đều là hàng giả. Ước tính lô hàng này nếu đem ra thị trường tiêu thụ có giá trị hơn 1,3 tỷ đồng.

Công an quận 1 (TPHCM) đã xử phạt nhà hàng Dubai (phường Bến Nghé) và nhà hàng Phoenix (phường Bến Thành) về lỗi vi phạm kinh doanh dịch vụ karaoke không có giấy phép. Trước đó, khi kiểm tra hai cơ sở này, công an phát hiện hai cơ sở này kinh doanh dịch vụ karaoke không có giấy phép và bố trí hàng chục nữ tiếp viên ăn mặc gợi cảm để đón tiếp khách nước ngoài.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam đã ký văn bản giao các sở, ngành liên quan cung cấp thông tin, tài liệu 5 dự án do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện trên địa bàn tỉnh này theo yêu cầu của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an.

Công an Bình Dương đã làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm 5 người thương vong, đồng thời bắt giữ 12 đối tượng để điều tra làm rõ các hành vi “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”. Theo đó, công an xác định Trương Tấn Lộc (SN 2005, An Giang) có mâu thuẫn cãi nhau với Trần Chính Minh (chưa rõ nhân thân lai lịch) nên cả hai cùng hẹn gặp nhau để nói dẫn tới truy sát nhau. Trên đường bỏ chạy, xe máy chở hai thanh niên tông vào xe máy khác chở 3 người, hậu quả làm 2 người chết, 3 người bị thương nặng.

TAND Nghệ An vừa tuyên phạt Lầu Bá Lì (SN 1994, xã biên giới Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn) tù chung thân về tội buôn bán ma túy. Theo trình bày, vợ Lì ôm toàn bộ tiền tiết kiệm bỏ trốn cùng người tình, để lại cho Lì hai đứa con nhỏ. Khi cô gái khác đến với Lì, để có tiền tổ chức đám cưới, Lì nhận lời rủ đi buôn ma túy từ Lào sang Việt Nam của Và Bôn Ma (người Lào, khoảng 30 tuổi).

Cục quản lý thị trường Nghệ An cho biết vừa xử phạt hành chính 50 triệu đồng đối với 2 đơn vị do có hành vi sử dụng website thương mại điện tử bán hàng chưa thực hiện nghĩa vụ thông báo với Bộ Công Thương theo quy định.

Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng về hành vi “khai báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền". Theo xác minh, Lý Minh Tuấn (SN 1985, Long An; hiện ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) mượn tiền bạn bè lo cho cha mẹ, sau đó giấu vợ để mang tiền của vợ đi trả nợ. Tiếp đó, Tuấn tự đâm bị thương bản thân nhằm tạo hiện trường giả bị cướp tài sản.