Xử phạt 2 website thương mại điện tử hoạt động chui

TPO - Hai doanh nghiệp có hành vi sử dụng website thương mại điện tử bán hàng chưa thực hiện nghĩa vụ thông báo với Bộ Công Thương theo quy định đã bị xử phạt tổng số tiền 50 triệu đồng.

Ngày 6/4, Cục quản lý thị trường Nghệ An cho biết vừa xử phạt hành chính 50 triệu đồng đối với 2 đơn vị do có hành vi sử dụng website thương mại điện tử bán hàng chưa thực hiện nghĩa vụ thông báo với Bộ Công Thương theo quy định.

Trước đó, Đội QLTT số 5 phối hợp với Công an huyện Đô Lương tiến hành kiểm tra đột xuất công ty TNHH H.M do bà N.T.H (trú xã Lam Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, công ty TNHH H.M đang vận hành 1 website thương mại điện tử có chức năng giỏ hàng trực tuyến để đăng bán và quảng cáo giới thiệu các sản phẩm dầu gội đầu, mỹ phẩm do công ty sản xuất.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện website thương mại điện tử bán hàng này chưa thực hiện nghĩa vụ thông báo với Bộ Công Thương theo quy định.

Bà N.T.H, Giám đốc công ty này đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất. Đội QLTT số 5 đã xử phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng đối với công ty TNHH H.M.

Với lỗi tương tự, Đội QLTT số 3 đã xử phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng đối với công ty CP Thực phẩm A.C. (trụ sở xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) do bà P.T.T.H là Giám đốc người đại diện theo pháp luật của công ty.

Công ty hiện hoạt động và kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm, bán các sản phẩm nông nghiệp ngũ cốc, Website có giỏ hàng, có chức năng đặt hàng trực tuyến chưa thông báo với cơ quan chức năng.

Cùng với việc xử lý vi phạm hành chính, các Đội QLTT đã tiến hành tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật trong thương mại điện tử và yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.