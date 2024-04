Sau phản ánh của báo Tiền Phong, cơ sở massage VIP bị xử phạt gần 16 triệu đồng

TPO - Sau phản ánh của báo Tiền Phong, UBND xã Tân Lập đã kiểm tra, lập biên bản đối với cơ sở massage VIP. Sau đó, UBND huyện Đan Phượng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính cơ sở massage trên với số tiền 15.750.000 đồng.

Liên quan đến thông tin một số cơ sở massage trên địa bàn Hà Nội có hoạt động kích dục, trong đó có cơ sở massage VIP (xã Tân Lập, huyện Đan Phượng), ngày 4/4, Công an huyện Đan Phượng đã có văn bản gửi báo Tiền Phong về quá trình xử lý cơ sở trên.

Theo Công an huyện Đan Phượng, tại xã Tân Lập, từ ngày 13/3/2018, cơ sở massage VIP có địa chỉ tại 1-24, khu đô thị Tân Tây Đô (xã Tân Lập, huyện Đan Phượng) do ông Nguyễn Ngọc Chuyên (sinh năm 1981, trú tại thôn An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) là chủ cơ sở.

Trong thời gian từ 2020 đến đầu năm 2022 cơ sở ngừng hoạt động vì bị đình chỉ do dịch COVID-19. Đến ngày 11/1/2023, do không đủ điều kiện về PCCC nên Công an huyện Đan Phượng ra quyết định số 03/QĐĐC-CAĐP đình chỉ hoạt động kinh doanh.

Đầu năm 2023, cơ sở massage VIP đã xin phép để hoạt động trở lại. Tuy nhiên, do không đủ điều kiện về PCCC nên cơ sở không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT. Công an huyện Đan Phượng đã giao Công an xã Tân Lập quản lý và xử lý vi phạm (nếu có).

Quá trình quản lý, Công an xã Tân Lập đã phát hiện cơ sở massage VIP vi phạm và đã kiểm tra, xử lý, cụ thể: Ngày 8/11/2023 đã lập biên bản vi phạm và lập hồ sơ xử lý báo cáo UBND TP. Hà Nội ra quyết định xử phạt 55 triệu đồng.

Ngày 10/11/2023, cơ quan chức năng kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính. Công an huyện đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND huyện Đan Phượng xây dựng tờ trình để báo cáo UBND thành phố ra quyết định xử phạt 90 triệu đồng. Chủ cơ sở đã ngừng hoạt động theo yêu cầu của UBND xã Tân Lập.

Ngày 18/3/2024 (sau khi báo Tiền Phong thông tin), Công an xã Tân Lập đã kiểm tra, phát hiện vi phạm đối với cơ sở trên. Sau đó, UBND huyện Đan Phượng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính cơ sở massage trên với số tiền 15.750.000 đồng.

Trước đó, báo Tiền Phong đã phản ánh một số cơ sở massage có hoạt động kích dục. Ví như, cơ sở massage VIP (xã Tân Lập, huyện Đan Phượng), cơ sở massage X. (đường Cầu Bươu, phường Phúc La, quận Hà Đông) và cơ sở massage E. (đường Xã Đàn, quận Đống Đa). Trong đó, cơ sở massage VIP dù đã bị đình chỉ hoạt động do không đáp ứng đủ điều kiện từ tháng 11/2023 nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động.

Sau khi báo Tiền Phong thông tin, UBND quận Hà Đông đã yêu cầu Công an quận Hà Đông xác minh, làm rõ hoạt động của cơ sở massage X. UBND xã Tân Lập đã kiểm tra, lập biên bản cơ sở massage VIP khi cơ sở đã bị đình chỉ nhưng vẫn hoạt động. UBND phường Nam Đồng (quận Đống Đa) cũng đã kiểm tra cơ sở massage E. trên địa bàn.