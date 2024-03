Hà Nội: Yêu cầu kiểm tra, xử lý cơ sở massage có dấu hiệu kích dục

TPO - UBND quận Hà Đông (Hà Nội) giao Công an quận chủ trì, phối hợp cùng các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý cơ sở massage X trên đường Cầu Bươu và thực hiện xong trước tháng 3/2024.

Liên quan đến vụ việc một số cơ sở massage có trên địa bàn Hà Nội có dấu hiệu kích dục mà Báo Tiền Phong đã thông tin, UBND quận Hà Đông cho biết, đã có công văn yêu cầu Công an quận, Phòng LĐTB&XH và UBND phường Phúc La làm rõ.

Theo UBND quận Hà Đông, trước đó Báo Tiền Phong đăng tải 2 bài viết phản ánh về một số cơ sở massage có dấu hiệu kích dục. Trong đó, có cơ sở massage X thuộc đường Cầu Bươu, phường Phúc La, quận Hà Đông.

Do đó, UBND quận Hà Đông giao Công an quận Hà Đông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ thông tin Báo Tiền Phong nêu, xử lý vi phạm (nếu có). Đồng thời, thông tin kết quả kiểm tra, xử lý đến Báo Tiền Phong và báo cáo UBND quận kết quả thực hiện trước tháng 3/2024.

Trước đó, Tiền Phong đã phản ánh, trên địa bàn thành phố có một số cơ sở massage có hoạt động kích dục như: Cơ sở massage VIP T.T.Đ (xã Tân Lập, huyện Đan Phượng), cơ sở massage X (đường Cầu Bươu, phường Phúc La, quận Hà Đông) và cơ sở massage E (đường Xã Đàn, quận Đống Đa). Trong đó, cơ sở massage VIP T.T.Đ dù đã bị đình chỉ hoạt động do không đáp ứng đủ điều kiện từ tháng 11/2023 nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động.

Ngay sau khi báo đăng, Đoàn công tác của UBND xã Tân Lập (huyện Đan Phượng) phối hợp cùng lực lượng công an tiến hành kiểm tra cơ sở massage VIP T.T.Đ. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở massage VIP T.T.Đ đang hoạt động. Trong khi đó, cơ sở này đã bị đình chỉ do không đủ điều kiện theo quy định. Ngay sau đó, cơ quan công an đã mời chủ cơ sở về trụ sở làm việc.