Công an thông tin vụ bao chiếm, ‘bảo kê’ trên vùng biển Kiên Giang

TPO - Liên quan vụ bao chiếm, ‘bảo kê’ trên vùng biển Kiên Giang, cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 6 đối tượng. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang thông báo kêu gọi các đối tượng liên quan ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Chiều 1/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Kiên Giang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang tổ chức họp giao ban báo chí định kỳ, đồng thời cung cấp thông tin tình hình tranh chấp, bảo kê ngư trường về việc bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật.

Thông tin với báo chí, Thượng tá Nguyễn Thanh Có – Phó Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, tháng 2/2024, đơn vị đã hỗ trợ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện An Minh điều tra vụ án "gây rối trật tự công cộng" xảy ra ngày 21/2/2024 (tại ấp Kim Quy B, xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang).

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng, cụ thể: Lê Minh Tâm (ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), Phạm Minh Quyết (40 tuổi), Thái Quốc Thịnh (28 tuổi), Phạm Văn Xia (46 tuổi), Đinh Văn Lành (30 tuổi) và Huỳnh Trí Khanh (22 tuổi, cùng huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang). Trong đó, Phạm Minh Quyết được cho là cầm đầu băng nhóm bảo kê trên vùng biển Kiên Giang.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận đã cấu kết với nhóm do Phạm Minh Quyết (cầm đầu) tự ý bao chiếm mặt nước biển trên vùng khai thác tự do ven bờ từ huyện An Minh đến huyện Kiên Lương.

Khi người dân đến đánh bắt, thu mua hải sản trên vùng khai thác nói trên, bị các đối tượng này đánh đuổi không cho họ đánh bắt, thu mua hoặc cho đánh bắt nhưng phải bán cho chúng với giá thấp, nếu người dân không đồng ý các đối tượng này đe dọa, thậm chí dùng hung khí rượt đuổi, đánh trọng thương người dân, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an tỉnh cũng cho biết, tình hình tranh chấp ngư trường trên biển khu vực này đang được kiểm soát ổn định hơn sau khi khởi tố vụ án. Lực lượng công an xã liên tục tuần tra kiểm tra nên tình hình an ninh trật tự cơ bản giữ vững.

"Vụ án đang được tiếp tục điều tra nên cơ quan điều tra chưa thể thông tin cụ thể vụ việc. Thông qua đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời kêu gọi người dân từng là bị hại trong các vụ việc tố giác tội phạm qua Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang”, Thượng tá Có thông tin.