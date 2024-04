Bản tin Hình sự: Đâm gục vợ chồng hàng xóm vì chuyện chó 'phóng uế' ra đường

TPO - TIN NÓNG ngày 4/4: Lừa đảo 'chạy án', giám đốc doanh nghiệp bị bắt; Dùng dao đâm người vì chén rượu 'nhập mâm'; Đâm gục vợ chồng hàng xóm vì chuyện chó 'phóng uế' ra đường; Vờ hỏi đường rồi dâm ô các nữ sinh...

Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Hải (28 tuổi, trú xã Châu Sơn) về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Trước đó, Long vờ hỏi thăm đường rồi thực hiện hành vi dâm ô với các học sinh nữ. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận đã thực hiện 2 vụ dâm ô với học sinh tại địa bàn xã Quỳnh Ngọc.

Công an Quảng Ngãi đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thanh Vũ (SN 1980) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, Vũ là Giám đốc Công ty CP xây dựng thiết kế nội thất và tự nhận mình quen biết rộng, có thể “chạy án” giúp cho bị can được giảm nhẹ hình phạt hoặc có thể được hưởng án treo. Nhẹ dạ cả tin, nhiều người tìm đến Vũ để nhờ “chạy án” nhưng Vũ không thực hiện được. Kết quả điều tra ban đầu cơ quan công an xác định Vũ đã chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền 210 triệu đồng.

HĐXX TAND Lạng Sơn đã tuyên phạt Lăng Việt Chung (SN 1982) mức án 17 năm tù về tội “giết người”. Theo cáo trạng, Chung sang nhà hàng xóm ăn cơm mừng đầy tháng. Trong cuộc vui, Chung cầm chén đi mời rượu các mâm khác. Một lúc sau Chung quay lại chỗ của mình thì thấy Hứa Hồng Dương (SN 1982) bảo Chung tự uống một chén rượu mang tính chất “nhập mâm”. Chung khước từ với lý do mình đã từng ngồi mâm này và đã say rượu rồi. Thế là hai người xảy ra mâu thuẫn, đánh chửi nhau. Bực tức, Chung đứng dậy đi vào khu vực làm bếp lấy con dao nhọn rồi đâm một nhát vào vùng ngực trái của Dương khiến người này ngã xuống đất và tử vong tại chỗ.

Công an huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã tạm giữ Lê Công Việt (SN 1995, Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết, Việt sử dụng mạng xã hội facebook đăng bài viết, hình ảnh bán các mặt hàng tôn, sắt thép thanh lý giá rẻ và yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc trước khi nhận hàng. Từ tháng 4 /2023 đến cuối tháng 3/2024, Việt đã lừa đảo và chiếm đoạt của gần 30 bị hại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông với tổng số tiền gần 70 triệu đồng.

Mâu thuẫn và xô xát với hàng xóm vì việc chó của mình phóng uế trên đường, ông V.C.A (34 tuổi, chủ cơ sở nha khoa) đâm tử vong bà T (44 tuổi, Bến Tre), khiến ông H (38 tuổi, chồng bà T) bị thương nặng. Ngoài ra, người phụ nữ tên L (khoảng 50 tuổi, chủ nhà cho vợ chồng bà T thuê) cũng bị thương tích ở vùng cổ khi can ngăn vụ việc. Công an quận Bình Tân (TP HCM) đã đưa nghi can trở lại hiện trường để thực hiện lại hành vi.

Sau hơn 2 năm điều tra, truy tố, dự kiến ngày 9/4, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Loan (SN 1970, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex) cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở huyện Đông Anh.

Chiều nay 4/4, tại phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM, xét xử các kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, kháng cáo của người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan, trong vụ án mà bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho các luật sư bào chữa cho các bị cáo và các bị cáo tự bào chữa. Sau khi trình bày một số nội dung là ‘tình tiết mới’, luật sư Hồ Nguyên Lễ đã đề nghị HĐXX giảm án cho bà Nguyễn Phương Hằng, cho bà Hằng về sum họp với gia đình.

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan. Nói lời sau cùng, chồng của bà Trương Mỹ Lan là bị cáo Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Times Square, bị Viện Kiểm sát đề nghị mức hình phạt là từ 10 năm đến 11 năm tù) nói cảm thấy có lỗi với vợ. Trong khi đó, cháu gái bà Lan lại mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bà Lan.

Ông Huỳnh Văn Dõng (Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - CDC Khánh Hòa) cùng các đồng phạm sắp bị TAND tỉnh Khánh Hòa đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", theo khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ phạm nhân Mai Văn Đệ (SN 1991, quê Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) trốn khỏi trại giam, sau khi bị bắt lại Đệ khai nhận lý do trốn trại là do muốn ngăn cản vợ đi nước ngoài mà không liên lạc được. Trước khi trốn trại, phạm nhân Đệ đang chấp hành án 24 tháng tù về tội "Đánh bạc". Khoảng 16h ngày 2/4, trong lúc đi cải tạo, phạm nhân này đã trốn trại. Sau khi trốn khỏi trại giam, phạm nhân Mai Văn Đệ đã đi nhờ xe máy, sau đó bắt taxi di chuyển về huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.