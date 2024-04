Lừa đảo 'chạy án', giám đốc doanh nghiệp bị bắt

TPO - Tự nhận mình quen biết rộng, có thể “chạy án” giúp cho bị can giảm nhẹ hình phạt, qua đó Phạm Thanh Vũ đã chiếm đoạt tổng số tiền 210 triệu đồng.

Ngày 4/4, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Thanh Vũ (SN 1980, trú thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, Phạm Thanh Vũ là Giám đốc Công ty CP xây dựng thiết kế nội thất Phạm Gia (Quảng Ngãi).

Vài năm gần đây, Vũ tự nhận mình quen biết rộng, có thể “chạy án” giúp cho bị can được giảm nhẹ hình phạt hoặc có thể được hưởng án treo. Nhẹ dạ cả tin, nhiều người tìm đến Vũ để nhờ “chạy án” nhưng Vũ không thực hiện được.

Biết mình bị lừa, các bị hại chủ động đến cơ quan công an khai báo, tố giác hành vi phạm tội của Vũ. Kết quả điều tra ban đầu cơ quan công an xác định Vũ đã chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền 210 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Phạm Thanh Vũ.

Đồng thời kêu gọi những ai là bị hại của bị can đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi để khai báo, tố giác tội phạm.