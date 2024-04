Bản tin Hình sự: Huỷ án vụ nhóm thiếu niên hỗn chiến làm một người chết

TPO - TIN NÓNG ngày 1/4: Công an phát thông báo tìm người phụ nữ mất liên lạc với gia đình nhiều ngày; Hành vi làm trái công vụ của bà Đỗ Thị Nhàn trong vụ Vạn Thịnh Phát xuyên suốt quá trình thanh tra; Huỷ án vụ nhóm thiếu niên hỗn chiến làm 1 người chết vì chấn thương sọ não...

HĐXX phúc thẩm đã tuyên chấp nhận kháng nghị của VKSND TP HCM, huỷ bản án hình sự sơ thẩm để xét xử lại trong vụ án cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng đối với 9 bị cáo SN 2003 – 2008. Theo cáo trạng, do mâu thuẫn nên nhóm của Lý Ngọc Thạch gồm 10 người gặp nhóm của Nguyễn Tấn Lộc có 4 người gặp nhau nói chuyện và xảy ra cự cãi. Trong lúc đánh lộn qua lại Trịnh Thái Minh (SN 2006) bị đạp mạnh vào bụng té xuống đất. Sau đó lần lượt Lợi, Thạch, Toàn, Khang, Việt lại dùng chân đá vào người Minh. Hậu quả làm Trịnh Thái Minh chết ngay tại chỗ. Giám định pháp y xác định nguyên nhân chết của nạn nhân là do chấn thương sọ não. Xét xử sơ thẩm, TAND quận Gò Vấp tuyên phạt các bị cáo trên từ 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến bốn năm tù về các tội gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Sau khi xét xử sơ thẩm, VKSND TP HCM đã kháng nghị bản án vì cho rằng toà án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội cố ý gây thương tích là không đúng tội danh vì cho rằng các bị cáo đã phạm vào tội giết người.

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử đã cho đại diện Viện Kiểm sát đối đáp với nội dung bào chữa của các luật sư và tự bào chữa của các bị cáo. Bào chữa cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước, luật sư cho rằng, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nhàn mức án tù chung thân, về tội “Nhận hối lộ” là quá nghiêm khắc, trong đó việc xác định tội danh của bị cáo Nhàn là chưa phù hợp.

Viện KSND tỉnh Lào Cai vừa ban hành cáo trạng bổ sung vụ án khai thác trái phép quặng trên địa bàn tỉnh Lào Cai liên quan đến cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh cùng dàn thuộc cấp. Đáng chú ý, cơ quan tố tụng cáo buộc ông Nguyễn Văn Vịnh “bút phê”, ký các văn bản trái pháp luật, từ đó tạo điều kiện cho 2 công ty lợi dụng để khai thác và tiêu thụ quặng trái phép.

Viện KSND tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Minh Phụng (SN 1981, Bình Định), Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1985, Tây Ninh) cùng 22 bị can khác về tội "Buôn lậu”. Cáo trạng xác định, các bị can không được phép nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu do Nhà nước độc quyền xuất nhập khẩu, song nhận thấy giá vàng ở Việt Nam cao hơn Campuchia nên từ đầu năm 2022 nhóm đã lập ra 2 đường dây, buôn lậu tổng cộng 6.150kg qua biên giới.

Trong 5 ngày, người dân TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phát hiện nhiều gói hàng nghi ma túy cocaine trôi dạt vào bãi biển Vũng Tàu, với số lượng hơn 40kg. Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, cocaine là một dạng chất ma túy có khả năng gây nghiện được chiết xuất từ lá của cây Erythroxylon Coca, một loại cây có nguồn gốc từ Nam Mỹ.

Công an TT-Huế đã bắt giữ Nguyễn Văn Lưu (SN 1994) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra bước đầu, mặc dù không có mối quan hệ thân thiết với bất kỳ đại diện cơ quan chức năng nào, nhưng Lưu “nổ” với nhiều thân nhân bị can có thể “chạy án”, nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận 2,5 tỷ đồng, Lưu không thực hiện theo lời hứa mà chiếm đoạt để sử dụng tiêu xài cá nhân.

Ngày 1/4, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongABank), Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tiến hành tuyên án. Theo đó, bản án tuyên phạt các bị cáo: Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc DongABank) 8 năm tù, Nguyễn Thị Ngọ: 7 năm tù, Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc DongABank Sở giao dịch) cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tại phiên tòa, bị cáo Ngọ phủ nhận bản thân đã phạm tội. Bà nói không lấy tiền và không gây thiệt hại cho DongABank.

Công an TP Hà Nội đăng tải thông tin tìm kiếm chị Nguyễn Thị Phương Thúy (29 tuổi, trú tại Tổ dân phố 1, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội). Theo gia đình, chiều 29/3/2025, chị Thúy có đến Cục sở hữu trí tuệ tại số nhà 386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân và để quên chiếc điện thoại ở đó. Đến nay gia đình không liên hệ được với chị Thúy. Khi đi, chị Thúy có mặc 1 áo jean và quần dài jean màu xanh nhạt, cầm theo 1 chiếc điện thoại di động.