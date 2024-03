Bản tin Hình sự: Chân dung người phụ nữ giết chị dâu rồi giấu xác dưới mương

TPO - TIN NÓNG ngày 29/3: Mang rượu sang tận nơi mời bị từ chối, khách đánh chủ nhà tử vong; Thủ đoạn lừa đảo gần 30 tỷ đồng của một cựu chủ tịch phường; Chân dung người phụ nữ giết chị dâu rồi giấu xác dưới mương...

Công an Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam Lương Thị Xuân (42 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Theo nhà chức trách, khoảng 14h ngày 16/3, Xuân gặp người họ hàng Lê Thị Phương (48 tuổi, bố chồng chị Phương và mẹ chồng Xuân là hai anh em ruột) trên đồi keo và xảy ra tranh cãi do trước đó hùn vốn mua máy xúc làm ăn chung song thua lỗ. Sau đó, Xuân dùng thanh sắt đánh vào đầu khiến chị Phương tử vong, giấu thi thể ở mương nước cạnh đường, dùng bao tải che lại.

Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ Vũ Văn Xuyên (43 tuổi) để điều tra về hành vi “giết người”. Nạn nhân là ông N.V. N (60 tuổi), ngụ cùng địa phương. Theo lời khai ban đầu của Xuyên, Xuyên mang chai rượu đến nhà ông N rủ nhậu, nhưng chủ nhà không đồng ý. Sau đó 2 bên xảy ra cự cãi, Xuyên ra sân lấy 1 đoạn gỗ tấn công vào đầu và người ông N, làm ông N tử vong.

Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND TPHCM đề nghị truy tố 254 bị can liên quan vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, các Chi cục đăng kiểm, trung tâm đăng kiểm (TTĐK) trên địa bàn thành phố và các địa phương. Theo điều tra, để bỏ qua các lỗi không đạt tiêu chuẩn khi kiểm định tại các TTĐK, tài xế hoặc chủ xe để tiền hối lộ từ 100 - 600 nghìn đồng, tùy loại xe ở cần gạt số, ghế lái, hộc đựng đồ trên cabin. Nếu xe không có tiền, đăng kiểm viên sẽ bật đèn ra hiệu để đồng nghiệp kiểm tra kỹ, ghi nhận tất cả các lỗi.

Sáng 29/3, phiên tòa xét xử sơ thẩm cha con “thiếu gia” điện gió ở miền Tây - Tô Công Lý bước sang ngày thứ 2. Vụ án xảy ra tại Dự án Nhà máy xử lý rác TP Cà Mau do Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Du lịch Công Lý (Công ty Công Lý) làm chủ đầu tư. Đại diện VKSND giữ quyền công tố tại tòa đề nghị HĐXX tuyên phạt Lý từ 12 - 13 năm tù; bị cáo Tô Hoài Dân từ 7 - 8 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

TAND Nghệ An đã tuyên phạt Lê Văn Bình (SN 1970) tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, Bình là cựu Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị thị xã Cửa Lò; cựu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nghi Hòa. Theo cáo trạng, từ tháng 9/2019 đến tháng 4/2021, Bình đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối như: kêu gọi các bị hại góp tiền mua đất nhưng không mua; thửa đất đã bán cho người khác nhưng vẫn kêu gọi góp vốn mua đất... để chiếm đoạt hơn 29,5 tỷ đồng của 9 bị hại trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, thành phố Hồ Chí Minh. Số tiền chiếm đoạt, Bình dùng để trả nợ, trả một phần cho các bị hại, cọc tiền mua đất, đổi tiền mặt.

Xảy ra mâu thuẫn trong lúc nhậu ở đám cưới, Hà Văn Phi (SN 1972) dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông Đinh Văn Sáng (SN 1976). Hậu quả, ông Sáng gục ngã xuống đất và tử vong sau đó. Riêng Phi, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường rồi đến Công an huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) đầu thú.

Công an Bình Dương đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đức Dự (SN 1976) và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Quốc Việt (SN 1978) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân”, liên quan đến vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra năm 2008 do Hồ Duy Hải thực hiện.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật về mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ do Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư và Công ty AIC nhận thầu.

Do mâu thuẫn với nhau trong việc chia sẻ hình ảnh cá nhân và nói xấu nhau trên mạng xã hội nên N.H.T.V (SN 2006) và N.M.K (SN 2009) bực tức và đến quán mua ly trà sữa sau đó lấy 2 quả ớt cắt nhỏ bỏ vào trong ly trà sữa rồi tạt vào mặt chị N.T.T.H (nhân viên quán cà phê). Do nước có ớt nên nữ nhân viên quán cà phê đau đớn, ôm mặt bỏ chạy vào bên trong cầu cứu. Vụ việc đang được Công an TP Thủ Dầu Một (TP HCM) tiếp tục xác minh làm rõ.