Bản tin Hình sự: Chém vợ 'hờ' rồi tự sát trong quán bia

TPO - TIN NÓNG ngày 26/3: Cựu Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận hối lộ bao nhiêu tiền?; Shark Thuỷ bị bắt về hành vi lừa đảo; Bị thách thức, anh trai đâm em ruột tử vong; Chém vợ 'hờ' rồi tự sát trong quán bia...

Do mâu thuẫn, một người đàn ông dùng hung khí chém nhiều nhát vào người tình 40 tuổi đang chung sống như vợ chồng với mình 40 tuổi tại quán bia rồi tự sát tại chỗ. Hai người sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện, Công an huyện Thường Tín và Công an xã Vạn Điểm (Hà Nội) đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tại cuộc họp báo sáng 26/3, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết trong vụ xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, nhiều cán bộ đã vi phạm vì gặp phải "viên đạn bọc đường". Bên cạnh đó, lãnh đạo CQĐT cho biết, kết quả điều tra đến nay xác định, bị can Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí Thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc ) và Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) nhận số tiền hàng tỷ đồng.

Ngày 26/3, tại TP. Đà Nẵng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an) phối hợp với Cơ quan phòng, chống ma túy Hoa Kỳ (DEA) tổ chức hội nghị quốc tế phòng, chống ma túy khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (Mini –IDEC). Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Viện (Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an) khẳng định: “Việt Nam luôn nhất quán quan điểm không khoan nhượng với ma túy, kiên quyết không để trở thành địa bàn trung chuyển ma túy và tiếp tục theo đuổi mục tiêu lâu dài hướng tới vì cộng đồng không ma túy”, ông Viện nhấn mạnh.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Hậu, Giám đốc Công ty TNHH vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn khoảng 730 tỷ đồng.

Chiều nay (26/3), tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, bào chữa cho bị cáo Trần Văn Tuấn (thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp, Thanh tra Chính phủ), luật sư nói rằng Tổ thanh tra đã báo cáo trung thực tình trạng của SCB, tuy nhiên Đoàn Thanh tra đã cắt bỏ đi nhiều kiến nghị.

Tại buổi họp báo sáng 26/3, đại diện Bộ Công an cho biết, trong Quý I/2024, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã phát hiện 2.083 vụ vi phạm, khởi tố 118 vụ và bắt giữ 159 đối tượng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Đáng chú ý, “cát tặc” có sự tiếp tay của cán bộ Nhà nước.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) vừa khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thủy, TGĐ Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup cùng đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bộ Công an đề nghị những người mua cổ phần, cho vay tiền bằng hình thức thế chấp cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup hiện đang còn dư nợ chưa đến trình báo thì khẩn trương liên hệ, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, theo địa chỉ: Phòng 6 - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, số điện thoại: 0988.866.611.

Trong cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức 26/3, đại diện Cục Cảnh sát hình sự và Cục An ninh mạng đã cung cấp thông tin về vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), bị mất số tiền hơn 100 tỷ đồng từ tài khoản cá nhân. Một lãnh đạo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai trao đổi với báo chí cho biết, hiện vẫn chưa có thông tin hay báo cáo chính xác. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng chưa xác minh cụ thể hay kiểm tra về sự việc của bà Hương. Việc xác minh hay quản lý về nguồn gốc kê khai tài sản làm đúng theo quy định.

Đi uống rượu về, A Nhai (29 tuổi) về nhà mẹ là bà Y Ranh (57 tuổi) đập phá. Sau đó, A Nhai tiếp tục cầm một cây dao rựa qua nhà anh trai A Nhat (32 tuổi) quậy phá, chửi bới và thách thức đánh nhau. Do bị thách thức, A Nhat đã lấy một con dao mũi nhọn xông ra đánh nhau. Trong lúc gây gổ, A Nhat đã đâm trúng một nhát vào bụng bên trái của A Nhai và bỏ chạy. Đến 7h30 ngày 25/3, người nhà phát phát hiện A Nhai tử vong tại khu vực bụi chuối trong bãi đất trống thôn. Vài giờ sau đó, A Nhat đã tới Công an thành phố Kon Tum đầu thú.