Bộ Công an thông tin về vụ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch mất hơn 100 tỷ đồng

TPO - Trong cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức 26/3, đại diện Cục Cảnh sát hình sự và Cục An ninh mạng đã cung cấp thông tin về vụ việc nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), bị mất số tiền hơn 100 tỷ đồng từ tài khoản cá nhân.

Tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Tô Cao Lanh, Phó cục trưởng Cảnh sát hình sự, (C02), Bộ Công an đã xác nhận, cơ quan điều tra của Bộ Công an đã tiếp nhận thông tin. Ông Lanh nói, ngay khi nhận được thông tin, đơn vị chức năng của Bộ Công an và địa phương đang tích cực điều tra, khi có kết luận sẽ công bố. Về sự việc này, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), cho biết, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt trên không gian mạng không còn xa lạ nhưng đang ngày càng trở nên tinh vi. Theo Cục A05, trước đây, cơ quan chức năng tập trung chủ yếu vào việc phòng chống trên mạng xã hội, nhưng gần đây đã xuất hiện nhiều ứng dụng mới để tiến hành lừa đảo. Hiện A05 đang tập trung vào việc tuyên truyền cho người dân nhằm nâng cao sự cảnh giác đối với loại tội phạm này. Trước đó, thông tin về việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), bị mất hơn 100 tỷ đồng từ tài khoản đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Một lãnh đạo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai trao đổi với báo chí cho biết, hiện vẫn chưa có thông tin hay báo cáo chính xác. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng chưa xác minh cụ thể hay kiểm tra về sự việc của bà Hương. Việc xác minh hay quản lý về nguồn gốc kê khai tài sản làm đúng theo quy định. Được biết, huyện Nhơn Trạch sẽ có buổi họp để người liên quan báo cáo rõ hơn về vụ việc trên. Bà Nguyễn Thị Giang Hương (SN 1973) hiện giữ chức Phó bí thư huyện ủy Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) nhiệm kỳ 2021-2025. Minh Đức