Bản tin Hình sự: Công an vào cuộc vụ học sinh lớp 8 bị đánh nguy kịch

TPO - TIN NÓNG ngày 25/3: Cựu tổng giám đốc DongABank chỉ đạo cấp dưới cho vay tiền đảo nợ, gây thiệt hại 981 tỷ đồng; Bắt đối tượng dùng dao truy sát người sửa xe máy; Điều tra hai vụ ô tô cán học sinh tử vong ở Lạng Sơn; CCông an vào cuộc vụ học sinh lớp 8 bị đánh nguy kịch...

Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ việc em Đ (14 tuổi, lớp 8 trường THCS Việt Hưng) bị nhóm bạn được cho là K (12 tuổi) cùng anh trai 16 tuổi của K đánh dẫn đến chấn thương sọ não, cấp cứu trong bệnh viện. Trước đó, chiều 17/3, Đ chơi bóng rổ ở sân đình Lệ Mật thì xảy ra mâu thuẫn với K. Sau đó, K cùng anh trai đánh Đ. Vụ việc khiến Đ bất tỉnh và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hiện nam sinh này đã được phẫu thuật nhưng chấn thương sọ não nặng, tiên lượng xấu.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau đã nhận và chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của gia đình Lê Minh Lỉnh - bị cáo uống thuốc tự tử sau khi kháng cáo bất thành đến Ban Nội chính Tỉnh ủy xem xét, xử lý theo quy định. Trong đơn, gia đình cũng yêu cầu làm rõ các bút lục 50, 51, 52, 53, 138, 139, 140… có chữ ký “KHA” và tên “NGUYỄN VŨ KHA” đa số được viết bằng chữ in hoa, đường nét chấp vá, rung. Còn bút lục 143, 146, 147, 148, 150… lại có chữ ký là “Vukha” và tên Nguyễn Vũ Kha được viết xen lẫn chữ in hoa, in thường, chữ viết yếu nhưng nhanh, gãy gọn.Theo gia đình, đây là tình tiết quan trọng của vụ án. Bởi, bị hại Kha đã có đơn bãi nại, không yêu cầu xử lý hình sự. Tuy nhiên, trong hồ sơ vụ án lại có “đơn yêu cầu giám định tỉ lệ thương tích và xử lý hình sự” do Kha ký tên.

TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongABank) vào ngày 28/3 tới đây. Ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc DongAbank), Nguyễn Đức Tài (cựu Giám đốc DongABank Sở giao dịch), Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu Phó Tổng giám đốc DongABank) và Nguyễn Thị Ngọ (Tổng giám đốc Công ty CP Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực châu Á Thái Bình Dương) sẽ bị xét xử cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Dự kiến ngày mai (26/3) TAND cấp cao tại Hà Nội tái mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của 13 bị cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng" xảy ra tại ngân hàng Đại chúng (PVCombank), ngân hàng Quốc dân (NCB) và ngân hàng Việt Á (VietABank). Phiên tòa được mở do có kháng cáo của Nguyễn Thị Hà Thành và 12 bị cáo khác.

Công an Ninh Thuận đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Trần Phạm Thái (SN 1987, TP Phan Rang - Tháp Chàm) về tội “Giết người”. Theo điều tra, do nghi ngờ anh N.T.T (thợ sửa xe máy) có quan hệ tình cảm với vợ của mình, Thái đã dùng dao đâm anh T tử vong.

Công an huyện Đông Sơn (Thanh Hoá) đã bắt giữ nhân viên hợp đồng tên H của Cơ sở cai nghiện ma tuý số 1 (có địa chỉ ở huyện Nông Cống) thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá bị cơ quan công an bắt giữ liên quan tới ma túy vào ngày 23/3/2024. Thời điểm bị bắt, nhân viên H đang ở ngoài khu vực của cơ sở cai nghiện.

Công an TP Lạng Sơn đã tạm giữ Lương Văn Thuật (SN 1986), trú tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, Thuật điều khiển xe taxi đi từ dưới đường Trần Quang Khải vào ngõ 97, khi tới đoạn cua rẽ trái trong ngõ thì va chạm với cháu Nguyễn Gia Kh (SN 2016) đang chơi cùng các bạn trong ngõ. Hậu quả, cháu K bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng sau đó đã tử vong.

Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã tạm giam Nguyễn Em (SN 1981, Hà Nội) để điều tra về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”. Theo điều tra, tháng 12/2021, anh K do không cẩn thận nên đã chuyển nhầm đến tài khoản của ông Em 300 triệu đồng. Ngay sau đó, Anh K đã chuyển thêm các khoản nhỏ, ghi chú xin được nhận lại tiền, đồng thời liên hệ ngân hàng làm việc với ông Em. Tuy nhiên, ông này không hợp tác và không trả lại tiền cho anh K. Anh K đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an. Sau khi tiếp nhận, công an đã trực tiếp làm việc với ông Em, giải thích, vận động chuyển trả lại số tiền đã chiếm giữ nhưng người này vẫn không chịu chuyển trả lại tiền, đồng thời tự ý bỏ về khi đang làm việc với cơ quan công an.