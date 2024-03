Diễn biến mới liên quan vụ bị cáo tự tử sau khi kháng cáo bất thành

TPO - Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau đã nhận và chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của gia đình Lê Minh Lỉnh - bị cáo uống thuốc tự tử sau khi kháng cáo bất thành đến Ban Nội chính Tỉnh ủy xem xét, xử lý theo quy định.

Trước đó, bị cáo Lê Minh Lỉnh kháng cáo kêu oan bất thành, nên uống thuốc trừ cỏ tự tử, để lại lời trăng trối nhờ người thân minh oan cho mình.

Sau đó, ông Lê Minh Dùm (anh ruột của Lê Minh Lỉnh) cùng các thành viên trong gia đình đồng đứng đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Đơn của gia đình Lỉnh dài 5 trang, với rất nhiều nội dung. Trong đó có nội dung thắc mắc vì sao ông Chánh án TAND tỉnh Cà Mau trả lời trên báo rằng “nếu Lỉnh bị oan thì có thể kháng cáo cấp cao hơn”.

Trong đơn, gia đình cũng yêu cầu làm rõ các bút lục 50, 51, 52, 53, 138, 139, 140… có chữ ký “KHA” và tên “NGUYỄN VŨ KHA” đa số được viết bằng chữ in hoa, đường nét chấp vá, rung. Còn bút lục 143, 146, 147, 148, 150… lại có chữ ký là “Vukha” và tên Nguyễn Vũ Kha được viết xen lẫn chữ in hoa, in thường, chữ viết yếu nhưng nhanh, gãy gọn.

Theo gia đình, đây là tình tiết quan trọng của vụ án. Bởi, bị hại Kha đã có đơn bãi nại, không yêu cầu xử lý hình sự. Tuy nhiên, trong hồ sơ vụ án lại có “đơn yêu cầu giám định tỉ lệ thương tích và xử lý hình sự” do Kha ký tên.

Mặc khác, vụ án được xác định diễn ra lúc gần 20h, trời mưa nhỏ, ánh sáng đèn tại hiện trường rất mờ, nhưng khi dựng hiện trường lại tiến hành lúc khoảng 15h. Phía gia đình cho rằng, điều này vi phạm tố tụng.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, Lê Minh Lỉnh bị khởi tố trong một vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tối 21/3/2022, tại xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Tại phiên tòa sơ và phúc thẩm, Lỉnh luôn kêu oan.

Lỉnh một mực khẳng định mình không có tham gia đánh nhau. Lỉnh cho rằng các lời khai có nội dung rằng “có tham gia đánh bị hại một cái vào lưng” là do anh trai tư vấn nhận để điều tra viên làm thủ tục xử phạt hành chính, tạo điều kiện cho Lỉnh về làm ăn, nuôi con.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Minh Dùm cũng bày tỏ sự hối hận khi chính ông là mấu chốt của câu chuyện. “Tôi có quen biết điều tra viên trong vụ án, nên khi nghe điều tra viên này nói sẽ hỗ trợ làm thủ tục, chỉ cần em tôi khai có đánh một cái sẽ lập biên bản xong phạt hành chính, không khởi tố. Vì quá tin lời người quen, nhưng rồi…”, ông Dùm nói.

Ngày 19 - 20/3/2024, TAND tỉnh Cà Mau xử phúc thẩm, bác kháng cáo kêu oan của bị cáo Lỉnh. Toà kết thúc tuyên án lúc gần 8h sáng 20/3, Lỉnh về nhà viết thư và quay clip tuyệt mệnh rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử. Đến hơn 21h ngày 21/3, Lỉnh tử vong tại bệnh viện (đúng 2 năm xảy ra vụ án).

Lỉnh ra đi để lại mẹ già, vợ và 3 đứa con thơ (con nhỏ 6 tuổi, lớn 15 tuổi).

Một luật sư ở TP.HCM cho rằng, bị cáo Lê Minh Lỉnh luôn có nhiều lời khai kêu oan tại phiên tòa, có đơn tố cáo các hành vi vi phạm của những người tiến hành tố tụng. Tuy đó chỉ là những nhận định từ phía bị cáo, nhưng để tránh làm oan sai, các cơ quan tố tụng cần cẩn trọng hơn, nhưng thực tế không được như vậy là điều đáng tiếc.

“Tính mạng con người là vô cùng quan trọng, nhân thân con người cũng vô cùng quan trọng. Nếu bị can, bị cáo một mực kêu oan thì cơ quan tiến hành tố tụng càng phải giải quyết vụ án để họ tâm phục khẩu phục, không để họ tự minh oan bằng biện pháp tiêu cực, hậu quả khôn lường”, vị luật sư nêu quan điểm.