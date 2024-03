Bản tin Hình sự: Chém chết người tình vì liên tục nhắn tin điện thoại với người khác

TPO - TIN NÓNG ngày 23/3: Khởi tố nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát thành phố Điện Biên Phủ về tội nhận hối lộ; Bắt quả tang nhóm nam nữ 'bay lắc' tại nhà riêng ở Vĩnh Phúc; Tạm giữ gã 'chồng hờ' chém 2 mẹ con gây thương tích nặng; Chém chết người tình vì liên tục nhắn tin điện thoại...

Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố, tạm giam Hồ Thanh Phong (42 tuổi) đề điều tra hành vi giết người. Theo điều tra, Phong và người tình 25 tuổi sống chung khoảng 1 năm qua, ngày 20/3, cả hai cùng dùng ma tuý ở phòng trọ tại huyện Tân Hồng. Phong nổi cơn ghen khi thấy người tình nhắn tin qua điện thoại, đề nghị dừng lại nhưng bị khước từ. Trong lúc to tiếng, Phong lấy dao, kéo đâm nhiều nhát khiến người phụ nữ tử vong.

Viện KSND tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam bà Bùi Thị Thu Hằng, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Điện Biên Phủ, hiện là Kiểm sát viên trung cấp, Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án (phòng 8) Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên. Trước đó, cuối năm 2022, đầu năm 2023, bà Hằng phân công Vũ Đình Hải (Kiểm sát viên) giải quyết vụ án Đặng Thị Thủy. Sau đó, Hải nhận 80 triệu đồng của Lê Xuân Hồng (Phó Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Điện Biên) để giải quyết theo hướng không xử lý về hình sự đối với Hồng trong vụ án trên. Hải đưa cho Hằng hơn 30 triệu đồng. Bà Hằng chia lại cho Hải 10 triệu đồng.

Công an huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) vừa phát hiện, bắt quả tang 8 đối tượng (4 nam, 4 nữ) đang sử dụng trái phép ma túy tại nhà của Đào Văn Tá (SN 1989) tại thôn Đồng Lực, xã Hoàng Lâu. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 đĩa sứ màu trắng, trên đĩa có chất bột màu trắng và 1 thẻ căn cước công dân, 1 bình khò gas mini.

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ Phạm Thanh Sơn (48 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo điều tra, Sơn và chị N.T.M.T. (41 tuổi) sống với nhau như vợ chồng. Tối 20/3, sau khi đi nhậu về giữa Sơn và chị T xảy ra mâu thuẫn, Sơn đã dùng dao chém gây thương tích cho chị T và cháu N.H.P.A (13 tuổi, là con riêng của chị T) và đập phá tài sản.

Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Hồ Việt Tân (61 tuổi, Tiền Giang) và Bùi Huỳnh Bá Phước (40 tuổi, Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội “Nhận hối lộ”, cùng là công chức Hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là kết quả của quá trình điều tra, mở rộng vụ án buôn lậu dầu FO, DO do đối tượng Lê Tấn Hòa (48 tuổi) cùng đồng phạm thực hiện.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Tạ Quang Trường (56 tuổi, nguyên Phó tổng Giám đốc Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex), khám xét và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Tuấn Anh (40 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tạ Thiên Ân) và Lê Hữu Lễ (49 tuổi, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Công ty CP Y dược phẩm Vimedimex) để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

UBND TP. Đà Nẵng vừa có báo cáo gửi TAND Cấp cao tại Hà Nội, Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện bản án liên quan vụ án Phan Văn Anh Vũ (còn được gọi Vũ "nhôm").

Công an TP Thủ Đức đang lập hồ sơ, lấy lời khai Huỳnh Ngọc Tân (33 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản". Theo điều tra ban đầu, người phụ nữ 31 tuổi (con gái của cựu Bí thư Tỉnh uỷ của một tỉnh ở miền Trung và đã nghỉ hưu) đến Công an phường Thảo Điền (TP Thủ Đức) trình báo về việc bị mất tài sản gồm: đồng hồ Rolex, rượu ngoại và ngoại tệ tại căn hộ cao cấp trong chung cư Masteri Thảo Điền. Tổng giá trị tài sản ước tính hơn 2 tỷ đồng. Nạn nhân khai trước đó sinh sống cùng với Tân nhưng sau khi phát hiện mất tài sản thì Tân đi đâu không rõ.