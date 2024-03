Bản tin Hình sự: Bị đòi 1 triệu đồng, con nợ đâm chết chủ nợ

TPO - TIN NÓNG ngày 21/3: Bà Trương Mỹ Lan 'quay xe', muốn dùng 1.000 tỷ khắc phục hậu quả cho cháu gái; Nam thanh niên dùng dao đâm người yêu vì đòi chia tay; Nam thanh niên bị con nợ đâm chết...

Công an An Giang đã tạm giữ Ngô Nhựt Quân (SN 2005) để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, cự cãi dẫn đến thách thức đánh nhau vì chuyện Nguyễn Văn Ba Đô (SN 2006) đòi 1 triệu đồng mà Quân đã nợ trước đó nên Quân lấy dao tự chế, điều khiển môtô đi tìm Đô. Vừa gặp nhau, Quân đã bị Đô cầm dao tự chế chém. Quân bỏ chạy khoảng 50m, sau đó quay lại, cầm dao tự chế đâm vào ngực Đô. Đô bỏ chạy 20m thì gục xuống bất tỉnh rồi tử vong sau đó.

Mâu thuẫn tình cảm và đòi chia tay nên chị Nông Thị H (SN 1999, Cao Bằng) bị người yêu là Hà Văn Mạnh (SN 2001, Bắc Giang) dùng dao gọt hoa quả đâm vào vùng bụng gây thương tích ngay tại phòng trọ. Hậu quả, chị H bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) đã tạm giữ Mạnh về hành vi 'Cố ý gây thương tích' để tiếp tục điều tra.

Hôm nay (21/3), phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, các luật sư tiếp tục bào chữa cho các bị cáo. Tại phiên tòa, HĐXX cho biết, ngay trong sáng nay, HĐXX có nhận được đơn viết tay của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Theo nội dung đơn, bà Lan xin được chuyển 1.350 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho bị cáo Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan, Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor).

Sau ba ngày xét hỏi, chiều 21/3, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện KSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) mức án từ 9 - 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Với cáo buộc là chủ mưu, người đứng đầu vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 8.600 tỷ đồng của nhà đầu tư, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng, bị Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên mức án từ 9 - 10 năm tù, nhóm thuộc cấp của ông được đề nghị mức án thấp hơn.

Liên quan đến vụ 4 cựu lãnh đạo, cán bộ thôn Vệ Xá, xã Đức Long, thị xã Quế Võ (Bắc Ninh) bị cáo buộc vì đã giao đất trái thẩm quyền để lấy tiền phục vụ các công trình công cộng của thôn. Trước khi phiên tòa diễn ra, có 270 người dân trong thôn xin giảm án cho các bị cáo. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt 4 bị cáo tổng cộng 21 năm tù.

Qua trích xuất camera giám sát giao thông trên địa bàn, Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) ghi nhận từ ngày 1/2 đến 29/2, xe mô tô BKS 98D1 - 605.XX do chị Nguyễn Thị T (SN 1983) điều khiển có 10 lần không đội mũ bảo hiểm, 16 lần không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ). Với lỗi phạt 900 nghìn đồng/lần vượt đèn đỏ và 500 nghìn đồng/lần không đội mũ bảo hiểm, chị T bị xử phạt tổng số tiền là 19,4 triệu đồng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ, tài liệu đến Công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền vụ việc bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc sử dụng bằng giả của Học viện Tài chính. Trước đó, Công ty TNHH Chân-Thiện-Mỹ - một trong những nhà đầu tư sáng lập Trường Đại học Kinh Bắc đã có đơn gửi Công an Hà Nội, đề nghị làm rõ dấu hiệu sử dụng bằng đại học giả của bà Hồng. Hành động trên xuất phát từ việc, trong quá trình làm việc, Công ty TNHH Chân-Thiện-Mỹ phát hiện bà Hồng không có đủ năng lực và nghi ngờ về tính chính xác của bằng đại học mà bà Hồng đã cung cấp.

Công an Thanh Hoá vừa có quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 3 đối tượng liên quan đến việc lấy bớt hàng trăm kg thuốc nổ và kíp nổ của đơn vị thi công xây dựng công trình trên đảo Hòn Mê, thị xã Nghi Sơn.

Công an Tuyên Quang đã khởi tố T.X.K (SN 2008, huyện Lâm Bình) và N.V.C (SN 1975, TP Tuyên Quang) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Đây là 2 bị can trong 2 vụ án khác nhau. Theo điều tra, khi thấy cháu T.N.H (SN 2021), là hàng xóm của K đang chơi một mình, K đã bế cháu đến khu vực đất trống và thực hiện hành vi hiếp dâm cháu H. Còn vụ việc của C, do vợ thường xuyên đi làm xa và để con gái riêng là L.T.A (SN 2014) ở nhà với bà ngoại. Tuy nhiên, nhà bà ngoại ở gần nhà riêng của C và cháu A lại thường xuyên qua nhà C chơi khi mẹ vắng nhà nên C đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu A.