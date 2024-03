Công an phát hiện Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc dùng bằng đại học giả

TPO - Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ, tài liệu đến Công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền vụ việc bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc sử dụng bằng giả của Học viện Tài chính.

Cụ thể, theo nguồn tin của PV Tiền Phong, cách đây ít ngày, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội đã chuyển tài liệu đến Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối kết quả xác minh bằng tốt nghiệp Đại học của bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng (SN 1960, trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội), Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc. Trước đó, Công ty TNHH Chân-Thiện-Mỹ - một trong những nhà đầu tư sáng lập Trường Đại học Kinh Bắc đã có đơn gửi Công an Hà Nội, đề nghị làm rõ dấu hiệu sử dụng bằng đại học giả của bà Hồng. Hành động trên xuất phát từ việc, trong quá trình làm việc, Công ty TNHH Chân-Thiện-Mỹ phát hiện bà Hồng không có đủ năng lực và nghi ngờ về tính chính xác của bằng đại học mà bà Hồng đã cung cấp. Do đó, Công ty TNHH Chân-Thiện-Mỹ đã gửi văn bản đến Học viện Tài chính đề nghị kiểm tra và xác minh việc cấp bằng cho bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng. Ngày 10/1/2024, Học viện Tài chính đã phản hồi bằng Văn bản số 42 xác nhận, không có bằng tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, số hiệu A048758 được cấp cho bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng vào năm 2000. Theo đại diện ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chân-Thiện-Mỹ cho biết, theo quy định của Trường Đại học Kinh Bắc, ban hành theo Quyết định số 03 ngày 15/8/2020, Phó Chủ tịch Hội đồng trường cần phải đáp ứng một số điều kiện, trong đó bao gồm quy định cán bộ cơ hữu hoặc kiêm nhiệm, được bầu trong số thành viên Hội đồng trường và có bằng cấp từ đại học trở lên. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng khẳng định rằng, bản thân đáp ứng đủ điều kiện để làm Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc. Bà Hồng đã cung cấp bằng Tốt nghiệp đại học Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Quản trị kinh doanh do Học viện Tài chính cấp ngày 22/8/2000, số hiệu bằng A048758, số vào sổ 2587/HVTC để chứng minh việc đáp ứng điều kiện theo quy định của Trường Đại học Kinh Bắc. Căn cứ hồ sơ, đề xuất, ngày 4/1/2022, Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc đã ban hành Tờ trình số 10 đề xuất bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh Bắc nhiệm kỳ 2022-2027. Ngày 5/1/2023, Công ty TNHH Chân-Thiện-Mỹ cũng đã ban hành Quyết định số 03 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng. Tuy nhiên, sau đó, Công ty TNHH Chân-Thiện-Mỹ nghi ngờ về tính chính xác của bằng đại học mà bà Hồng đã cung cấp nên đã gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng làm rõ. Ngày 14/3/2024, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội đã ban hành văn bản số 283 về việc trao đổi kết quả xác minh bằng tốt nghiệp Đại học của bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng. Kết quả Học viện Tài chính đã phản hồi với văn bản số 42 xác nhận, không có bằng tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, số hiệu A048758 được cấp cho bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng vào năm 2000. Theo đó, Công an TP Hà Nội đã chuyển nguồn tin, tài liệu đến Công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra, xử lý theo quy định.