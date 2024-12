Bản tin 8H: Nữ công nhân 19 tuổi tử vong trong phòng trọ

TPO - Một nữ công nhân được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại lan can gác xép phòng trọ ở tỉnh Hải Dương.

Ngày 14/12, lực lượng chức năng huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đang phối hợp điều tra vụ nữ công nhân được phát hiện tử vong trong phòng trọ ở xã Phúc Điền. Theo thông tin ban đầu, lúc 8h45 cùng ngày, Công an xã Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng nhận được tin báo chị V.T.C (SN 2005, quê ở xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) tử vong trong phòng tại khu nhà trọ của ông Bùi Xuân T (SN 1973, tại thôn Mậu Tài, xã Phúc Điền). Tại hiện trường, nạn nhân mặc quần bò, áo khoác màu đen và đi dép, tử vong trong tư thế treo cổ. Phòng trọ nơi phát hiện sự việc là của anh S.A.S (SN 2004, quê ở xã Nặm Păm, huyện Mường La) thuê.

Tối 14/12, ông Nguyễn Thế Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, cho biết vào 17h20 cùng ngày, có 3 học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh (ở thôn Trung Đông, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên) và 2 chiếc xe đạp điện bị nước cuốn trôi ở giữa đoạn đường nội đồng từ đình làng Tây An (thôn An Hòa) về nhà thờ tộc Lê Đình (thôn Trung Đông). Nước chảy mạnh khiến các nạn nhân bị nước cuốn trôi xa hơn 100m. May mắn, anh Bùi Thanh Tài (39 tuổi, ở thôn Trung Đông, xã Duy Trung) nghe thấy tiếng kêu cứu và kịp thời cứu 3 nạn nhân thoát khỏi nguy hiểm. Anh Tài sau đó liên hệ chính quyền xã Duy Trung đến đưa các em về nhà an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/12, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Khu vực Điện Biên và từ Nghệ An đến Quảng Bình trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-15 độ C, khu vực Điện Biên có nơi dưới 11 độ C. Từ ngày 15/12 đến ngày 18/12, thời tiết Thủ đô không mưa, trời rét đậm, rét hại về đêm và sáng; nhiệt độ thấp nhất có ngày ở mức 11-12 độ C. Khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa đêm nay đến đêm mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Ngày 14/12, thầy Trần Xuân Bách, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, cho biết Hội đồng kỷ luật nhà trường quyết định hình thức kỷ luật đối với 2 học sinh tham gia đánh bạn nhập viện. Đó là M.T.Q. (lớp 11.2) và P.T.T. (lớp 11.4, Trường THCS và THPT Bắc Sơn). Hội đồng kỷ luật nhà trường quyết định cho hai nam sinh thôi học trong vòng một tuần, bắt đầu từ ngày 16/12/2024. Nhà trường cũng xét hạnh kiểm yếu cho hai học sinh trong học kỳ I, năm học 2024-2025 và buộc hai nam sinh này xin lỗi học sinh bị đánh. (XEM CHI TIẾT)

Khoảng 21h20 ngày 15/12, lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Đồng Nai cho biết xác định được vị trí xe ô tô 7 chỗ nằm dưới sông Đồng Nai, cách bờ không xa nằm vị trí phía tỉnh Bình Dương. Trước đó, khoảng 18h cùng ngày, ô tô 7 chỗ bất ngờ đánh lái qua trái, tông gãy một đoạn lan can dài khoảng 30m, rồi lao thẳng xuống sông Đồng Nai. Theo người dân, ô tô nổi và trôi về hạ lưu chừng 50m thì chìm. Đến 21h50, lãnh đạo phòng Cảnh sát PCCC - CNCH xác nhận đã tìm được xe ô tô, trong xe có thi thể phụ nữ. Trên bờ có một phụ nữ tên D. (50 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) khóc, tự xưng là người nhà của nạn nhân. Bà D. cho biết con gái 22 tuổi lái xe từ trường ở TP HCM về nhà ở phường Long Bình. Ban đầu có gọi cho mẹ nhưng sau đó mất liên lạc. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 14/12, Công an xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai có thông báo tìm kiếm nữ sinh 14 tuổi. Trước đó, công an xã nhận được trình báo của ông Nguyễn Cường Quốc (38 tuổi, ngụ ấp Tân Phát, xã Đồi 61) về trường hợp con gái bỏ nhà đi, không liên lạc được. Nữ sinh này tên Nguyễn Thị Anh Thư, là học sinh 9/8 Trường THCS Hùng Vương (thị trấn Trảng Bom). Người nhà xác định cô bé rời khỏi nhà từ 17h ngày 13/12. Anh Thư cao khoảng 1,6m, nặng khoảng 45kg, dáng người gầy, tóc đen. Khi đi, Thư đem theo ba lô, mặc áo khoác màu xanh đen và quần đùi màu đen. (XEM CHI TIẾT)