Bản tin 8H: Xác minh nữ tài xế vừa lái xe vừa hát karaoke ở Đắk Lắk

TPO - Công an tỉnh Đắk Lắk đang xác minh, làm rõ vụ việc một người phụ nữ vừa lái xe ô tô vừa hát karaoke khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Tối 10/12, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã nắm thông tin và đang tiến hành xác minh, làm rõ clip nữ tài xế vừa lái ô tô vừa cầm mic hát karaoke gây xôn xao mạng xã hội. Vào cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện video phát trực tiếp ghi lại cảnh một phụ nữ điều khiển ô tô một tay cầm vô lăng, một tay cầm micro hát karaoke. Do không thuộc lời bài hát, nữ tài xế còn nhìn vào điện thoại của người ngồi bên cạnh. Trên xe có 4 người phụ nữ khác ngồi ở hàng ghế sau. Cộng đồng mạng sau đó tìm ra đoạn clip được phát trực tiếp từ tài khoản Facebook có liên quan đến một nhà hàng tiệc cưới ở huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Mọi người nhận định hành vi này không chỉ nguy hiểm, vi phạm pháp luật mà còn coi thường tính mạng của lái xe và những người khác.

Ngày 10/12, ông Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch UBND phường Thịnh Đán (TP Thái Nguyên) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ một người tử vong do rơi từ tầng cao chung cư.Nạn nhân là anh L.M.T (SN 1994, hộ khẩu tại TP Thái Nguyên). Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 cùng ngày, sau tiếng động mạnh, người dân tại tòa D, chung cư Tecco (phường Thịnh Đán) phát hiện một người đàn ông nằm bất động, bên cạnh là chiếc ô tô bị hư hỏng, móp méo. Ban Quản lý chung cư đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện A Thái Nguyên, nhưng anh T đã tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Ngày 10/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y bà Trần Thu Mai - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, sáng 13/11, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị để bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Trần Thu Mai - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 10/12, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động du lịch năm 2024 và triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2025. Ông Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn, cho biết năm 2024 Sầm Sơn đã đón được 8,86 triệu lượt khách, bằng 109,3% so với cùng kỳ, đạt 104,3% so với kế hoạch; phục vụ 17,27 triệu ngày khách, bằng 109,6% so với cùng kỳ, bằng 104,7% so với kế hoạch. Tổng thu từ khách du lịch đạt 17,1 ngàn tỷ đồng (bằng 140,6% so với cùng kỳ, bằng 108,8% so với kế hoạch). TP Sầm Sơn đặt mục tiêu năm 2025 đón được 9,68 triệu lượt khách, phục vụ 19,9 triệu khách; doanh thu từ du lịch ước đạt 21 ngàn tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 11/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Từ chiều và đêm 11/12, Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Bắc Trung Bộ trời rét từ chiều và đêm 12/12. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C, Bắc Trung Bộ 16-19 độ C. Riêng khu vực Hà Nội ngày 11/12 có lúc mưa nhỏ, từ chiều tối và đêm cùng ngày trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ C. Ngày 11/12 đến khoảng 15/12, Trung và Nam Trung Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Chiều 10/12, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị để thực hiện công tác cán bộ. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang đã công bố Công văn của Văn phòng Trung ương Đảng về việc thông báo ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đồng ý giới thiệu ông Trần Phong – Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Hới để bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, ông Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới, đã được các ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Quảng Bình thống nhất bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, với tỷ lệ 100% phiếu đồng ý. (XEM CHI TIẾT)