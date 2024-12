Bản tin 8H: Bổ nhiệm Trưởng Công an thành phố Hải Dương

TPO - Trung tá Nguyễn Văn Đức, Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương), được điều động làm Trưởng Công an TP Hải Dương.

Ngày 8/12, Công an TP Hải Dương tổ chức công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương về công tác cán bộ. Theo đó, Trung tá Nguyễn Văn Đức, Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng được điều động giữ chức Trưởng Công an TP Hải Dương. Trung tá Nguyễn Văn Đức sinh năm 1985, quê xã Hiệp Hòa (thị xã Kinh Môn). Trước khi nhận nhiệm vụ mới, đồng chí có nhiều năm công tác tại Công an thị xã Kinh Môn, Công an TP Chí Linh và Công an huyện Cẩm Giàng. Trước đó, ngày 23/10, Trưởng Công an TP Hải Dương Nguyễn Tuấn Hưng được HĐND TP Chí Linh bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Chí Linh; Thượng tá Nguyễn Hoàng Long, Trưởng Công an TP Chí Linh được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Hải Dương.

Ngày 8/12, Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) đang điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường Cây Trôm - Mỹ Khánh (xã Phước Hiệp) khiến một nam thanh niên tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 22h ngày 6/12, xe máy BKS 59YB-094.62, do V.T.V (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) điều khiển, tông vào cột điện tại đoạn đường cong thuộc xã Phước Hiệp. Nạn nhân tử vong tại chỗ. Bố nạn nhân, ông V.V.D (48 tuổi), cho biết V. là công nhân tại Khu công nghiệp Tây Bắc (Củ Chi), gặp tai nạn trên đường tan ca về, chỉ cách nhà khoảng 500 m. Trích xuất camera cho thấy trước tai nạn, phía sau có nhóm người chở nhau trên hai xe máy nghi đang truy đuổi V.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình cho biết vừa quyết định khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Thanh Long, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Quảng Bình. Theo Ủy ban, ông Nguyễn Thanh Long, nguyên Bí thư chi bộ, thiếu gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Ông Nguyễn Thanh Long vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm pháp luật của Nhà nước bị khởi tố điều tra, truy tố và tại phiên sơ thẩm ngày 19/9/2024, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Bình tuyên phạt 7 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội năm 2024, toàn TP Hà Nội thành lập 656 đoàn kiểm tra, hậu kiểm về công tác giám sát an toàn thực phẩm, hậu kiểm, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính. Kết quả, tổng số cơ sở được kiểm tra, hậu kiểm là 70.809, trong đó có 63.445 cơ sở đạt (chiếm tỷ lệ 89,6%) và phát hiện 7.364 cơ sở vi phạm. Qua đó, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 3.234 cơ sở với số tiền phạt là hơn 14,1 tỷ đồng. Ngoài ra, trong năm 2024 cơ quan chức năng của thành phố còn tiến hành tiêu hủy 199 loại sản phẩm vi phạm của 5.709 cơ sở, đồng thời tiêu hủy 10.000 bánh trung thu và 14.221 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ; thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của 1 cơ sở...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/12, Bắc Bộ và Thanh Hóa - Nghệ An mưa vài nơi. Khu vực này nhiều nơi giảm nhiệt nhẹ, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Đêm 10/12 đến ngày 11/12, miền Bắc rét về đêm và sáng. Khoảng 11/12, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh bắt đầu tràn về miền Bắc. Từ 12/12, nhiệt độ khu vực này giảm, trời rét. Ngày 9/12, Hà Nội nhiều mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày dao động 17-20 độ C, trời rét. Các ngày 10-11/12, nhiệt độ Hà Nội tăng nhẹ, cao nhất 23 độ C, thấp nhất phổ biến 17-19 độ C, trời nhiều mây, không mưa. Ngày 12/12, khu vực này giảm khoảng 2 độ C, nhiệt độ trong ngày ở ngưỡng 17-21 độ C và tiếp tục giảm trong các ngày sau đó, thấp nhất 13 độ C.

Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 8/12, một trận động đất có độ lớn 3,8 đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; không gây thiệt hại về người và tài sản. Cụ thể, trận động đất xảy ra lúc 17 giờ 19 phút 11 giây (giờ Hà Nội), có tọa độ 14.766 độ Vĩ Bắc, 108.304 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.