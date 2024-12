Bản tin 8H: Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhận thêm nhiệm vụ

TPO - Bộ Tài chính vừa thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Quyết định số 2879/QĐ-BTC thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính. Ban Chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng ban. Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm có: Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi làm Phó Trưởng ban và các Ủy viên là: Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Bùi Văn Khắng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phạm Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Hoàng Thái Sơn, Chánh Văn phòng Bộ Phạm Chí Thanh. Cũng tại Quyết định số 2879/QĐ-BTC, Bộ trưởng Bộ Tài chính thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo với nhiệm vụ xây dựng báo cáo/đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính trình Ban Chỉ đạo, Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Ngày 5/12, một vụ rơi từ lầu cao xảy ra tại tòa chung cư NO4 - ngõ 390 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h10 cùng ngày, bảo vệ chung cư phát hiện một bé gái nằm bất động dưới đất sau tiếng động mạnh. Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, nạn nhân được xác định đã tử vong. Bước đầu xác định người xấu số là cháu Đ.N.L.C (SN 2012, học sinh lớp 7 Trường Greenfield School tại khu đô thị Ecopark). Cháu C. sống cùng gia đình tại tầng 10 của tòa chung cư. Được biết, cháu C. để lại thư tuyệt mệnh trước khi xảy ra vụ việc.

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới - quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Theo phương án được phê duyệt, dự án có chiều dài gần 653m, tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024. Trong đó, dự kiến bố trí năm 2024 khoảng 100 tỷ đồng, năm 2025 khoảng hơn 535 tỷ đồng. Cầu Phong Châu mới dài hơn 383m (tính đến đuôi mố). Đoạn đường hai đầu cầu vuốt nối về đường hiện trạng phía Lâm Thao khoảng hơn 113m; phía Tam Nông gần 156m. Cầu được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực với bề rộng cầu 20,5m phù hợp với bề rộng nền đường.

Ngày 5/12, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip hai người đàn ông ở Quảng Nam nhảy xuống sông, bơi ra cứu một phụ nữ chới với giữa dòng nước đưa vào bờ an toàn. Qua xác minh, một trong 2 người đàn ông dũng cảm là anh Hoàng Đình Trà (45 tuổi, trú ở huyện Bắc Trà My, Quảng Nam). Anh Trà kể chiều 4/12, khi chạy xe máy ngang cầu Bà Rén (xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, Quảng Nam), anh thấy một phụ nữ trèo lên thành cầu, nhảy xuống sông. Anh Trà lập tức nhảy theo để cứu người. Sau đó, một nam thanh niên bơi đến hỗ trợ anh Trà đưa người phụ nữ vào bờ sơ cứu. Anh Trà nhận định người phụ nữ hơn 60 tuổi, khả năng nhảy xuống sông tự tử.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/12, một bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng yếu đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh. Từ ngày 7/12, ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Tại Hà Nội từ ngày 6/12 có mưa rải rác, trời chuyển lạnh; ngày 7/12 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-18 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 6-7/12 ở miền Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Từ ngày 7/12, ở Bắc và Trung Trung bộ có mưa, mưa rào, có nơi mưa to và dông.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký ban hành Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 5/12/2024 về việc thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Ngọc, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Theo đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011-2016, đối với ông Nguyễn Ngọc, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Ông Ngọc bị kỷ luật do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 1510-QĐNS/TW ngày 27/8/2024 của Ban Bí thư về thi hành kỷ luật đảng. (XEM CHI TIẾT)