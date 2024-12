Bản tin 8H: Thực hư thông tin cần thủ câu trúng thi thể người ở Hà Nội

TPO - Lực lượng chức năng phủ nhận cần thủ câu trúng thi thể người tại hồ câu Lure Dương Văn Bé (Hà Nội).

Ngày 3/12, mạng xã hội lan truyền bài viết kèm hình ảnh với nội dung tại hồ câu Lure Dương Văn Bé (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), một cần thủ kéo lên bờ một thi thể người trong lúc câu cá. Tuy nhiên, lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy bác bỏ thông tin này. Theo vị này, khoảng 9h cùng ngày, lực lượng trục vớt thi thể một người đàn ông tại hồ câu Lure Dương Văn Bé, không phải do cần thủ phát hiện. Trước đó, vào ngày 2/12, nạn nhân nhậu say không may rơi xuống hồ tử vong.

Chiều 3/12, tại trụ sở Bộ Y tế, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao Quyết định bổ nhiệm lại số 1418/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm lại đồng chí Đỗ Xuân Tuyên giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế. Trước đó, ngày 16/11/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1418/QĐ-TTg bổ nhiệm lại đồng chí Đỗ Xuân Tuyên giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 9/12/2024.

Ngày 3/12, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ người đàn ông nghi bị điện giật tử vong. Khoảng hơn 10h cùng ngày, ông Đ. (70 tuổi, ngụ hẻm 47 đường Bùi Đình Túy, phường 24) bắc thang leo cổng nhà để cắt cây dây leo. Sau đó, ông Đ. bất ngờ bất tỉnh, ngã xuống hàng rào cổng. Khi đến hiện trường, Công an quận Bình Thạnh cùng lực lượng y tế xác định ông Đ. đã tử vong. Bước đầu xác định ông Đ. nghi bị điện giật tử vong. Trước đó, tại quận Bình Thạnh trời có mưa.

Chiều 3/12, Phòng CSGT Hà Nội thông tin tổ công tác liên ngành đã xử phạt Công ty THHH đầu tư xây dựng Khánh Chi Hà Nam, nhà thầu hạng mục công trình sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ 1A, đoạn từ km197+300 đến km198+500, 12 triệu đồng.Trước đó, tối 2/12, người dân tham gia giao thông trên quốc lộ 1A (đoạn qua km197+640 xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) phản ánh về việc mặt đường rơi vãi đất đá khiến nhiều người đi xe máy bị trượt ngã. Qua kiểm tra, tổ liên ngành phát hiện công ty Khánh Chi Hà Nam không tuân thủ theo các nội dung quy định trong giấy phép, không bố trí đủ hệ thống biển báo phân luồng từ xa, công tác hoàn trả mặt đường không kịp thời gây mất an toàn giao thông.

Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), tối 3/12, một trận động đất có độ lớn 3,8 đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; không gây thiệt hại về người và tài sản. Cụ thể, trận động đất xảy ra lúc 21 giờ 15 phút 21 giây (giờ Hà Nội), có tọa độ 14.976 độ Vĩ Bắc, 108.173 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0. Tiếp đó, tối cùng ngày, một trận động đất có độ lớn là 2,.5; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km cũng xảy ra tại địa phương này; không gây thiệt hại về người và tài sản.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 25-28 độ C. Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Tại Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký ban hành các quyết định nghỉ hưu từ 1/12/2024 đối với một số cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ. Theo Quyết định số 1229/QĐ-TTg, đồng chí Trung tướng Trần Duy Hưng, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng, nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/12/2024. Theo Quyết định số 1231/QĐ-TTg, đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/12/2024. (XEM CHI TIẾT)