Bản tin 8H: Kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, kiêm Ủy viên Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Ngày 1/12, Văn phòng Chính phủ cho biết Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1488/QĐ-TTg kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Theo đó, ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, kiêm Ủy viên Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thay ông Cao Huy. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 30/11/2024. Theo Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và triển khai các giải pháp liên ngành nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong phạm vi cả nước.

Tối 1/12, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra vụ nam sinh lớp 9 tử vong dưới hồ nước. Chiều cùng ngày, 4 học sinh đến gần một hồ nước rộng hàng ngàn mét vuông trên đường D15, phường Tăng Nhơn Phú B (thuộc Khu Công nghệ cao TP HCM) để chơi. Em K. (14 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Hiệp Phú) không may bị đuối nước. Bảo vệ Khu Công nghệ cao TP HCM biết được sự việc lập tức cứu K. lên bờ, nhưng nạn nhân tử vong. Theo thông tin ban đầu, do được nghỉ học, các bạn đến phòng trọ rủ K. đi chơi.

Ngày 1/12, lực lượng chức năng xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, đang tìm kiếm một công nhân xây dựng cầu nghi mất tích trên sông Chảy. Công nhân nghi mất tích là ông Đinh Văn S. (SN 1970, trú tại tổ dân phố số 1, thị trấn Nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 ngày 29/11, ông Nguyễn Trọng Thủy và ông Đinh Văn S. là công nhân Công ty Cổ phần xây dựng cầu Lào Cai mang dụng cụ tham gia dọn rác mắc ở trụ cầu Nậm Tôn bắc qua sông Chảy, nối từ xã Cốc Lầu sang xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà. Sau khi dọn rác xong, ông Thủy về trước. Đến 17h50 cùng ngày, người nhà vẫn chưa thấy ông S. về, cũng không liên lạc được. Người thân đến cầu Nậm Tôn để tìm kiếm nhưng không thấy ông S.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ Hà Nội từ ngày 2 đến ngày 4/12 trong khoảng 21-27 độ C, sau đó nhiệt độ giảm dần và đến cuối tuần sẽ giảm xuống 12-20 độ C. Ngày 2-3/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Khoảng ngày 5 đến 6/12, một đợt không khí lạnh với cường độ mạnh nhất từ đầu mùa sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc, nhiệt độ trung bình ngày giảm xuống dưới 20 độ C. Những điểm cao ở miền Bắc đầu tuần nhiệt độ 13-19 độ C, sau đó xuống thấp với nền nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ C từ ngày 6/12. Ngày rét nhất trong đợt không khí lạnh này là thứ 7 với nhiệt độ khoảng 7-12 độ C.

Ngày 1/12, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thực hiện quy trình giới thiệu và bầu chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang cho hay, hội nghị đã tiến hành quy trình giới thiệu, bầu chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả, 100% đại biểu đồng ý giới thiệu và bầu ông Thanh vào vị trí Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 1/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kỳ chuyên đề để bầu Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại hội nghị, ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giới thiệu nhân sự bầu Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Hoàng Văn Nghiệm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn. Kết quả, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối của 100% đại biểu có mặt, ông Hoàng Văn Nghiệm được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. (XEM CHI TIẾT)