Bản tin 8H: Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

TPO - Ông Nguyễn Cao Viên, Thạc sĩ kiến trúc, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn Phát triển đô thị, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị.

Ngày 28/11, tại Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chủ trì Lễ công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đỗ Duy Hiển đã công bố Quyết định số 1089/QĐ-BXD ngày 27/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Cao Viên, Thạc sĩ kiến trúc, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn Phát triển đô thị giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị. Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho ông Nguyễn Cao Viên.

Tối 28/11, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến 4 người bị thương.Khoảng 17h cùng ngày, khi vừa qua khỏi nút giao Đỗ Xuân Hợp khoảng 300 m, thuộc phường An Phú, ô tô 7 chỗ mang biển số TP HCM, do tài xế T.Q.V. (SN 1976, ngụ quận 4) điều khiển, đụng trúng ô tô 16 chỗ chạy hướng ngược lại. Sau đó, ô tô 7 chỗ lao sang làn ngược lại, đâm liên tiếp 3 xe máy rồi dừng lại. Vụ tai nạn khiến 4 người đi trên các xe máy nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường, các xe bị hư hỏng, riêng ô tô 7 chỗ trục bánh trước bị gãy rời. Tài xế V. bước ra khỏi xe 7 chỗ trong tình trạng không tỉnh táo.

Liên quan đến vấn đề thiếu hụt nguồn phôi giấy phép lái xe, ngày 28/11, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho hay số lượng phôi giấy phép lái xe tại thành phố vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tăng đột biến của người dân dù đã đăng ký số lượng phôi tăng 10% so với năm trước.Theo ông Bùi Hòa An, vừa qua, một số tỉnh, thành phố và Thành phố Hồ Chí Minh đã phải tạm dừng cấp, đổi giấy phép lái xe, thậm chí tạm dừng thi lấy giấy phép lái xe. Cụ thể, từ tháng 10 tới nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang thiếu khoảng 250.000 phôi bằng lái xe. Theo dự kiến, vấn đề này sẽ được giải quyết xong trong tháng 12.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/11, khu vực phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa rải rác. Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi. Từ 2-6/12, Bắc Bộ khả năng đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh. Khoảng 5-6/12, Bắc Bộ khả năng trời chuyển rét. Tại Hà Nội, ngày 5/12, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở ngưỡng 23 độ C, giảm 3 độ C so với ngày hôm trước; nhiệt độ thấp nhất 19 độ C. Từ 6-9/12, nhiệt độ trong ngày ở Hà Nội tiếp tục giảm, dao động 17-20 độ C.

Chiều tối 28/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho tân Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Giao thông vận tải. Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao các quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính với ông Nguyễn Văn Thắng và chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải với ông Trần Hồng Minh. Giao nhiệm vụ cho hai bộ trưởng, Thủ tướng mong muốn các tư lệnh ngành phát huy thế mạnh, kinh nghiệm công tác, "đồng cam, cộng khổ" cùng với tập thể Chính phủ kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu, những kết quả, thành tích to lớn của Chính phủ qua các thời kỳ. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 28/11, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ hai người tử vong trong phòng trọ.Chiều tối cùng ngày, người dân ở khu vực đường số 11, phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức, TP HCM) ngửi thấy mùi hôi thối từ một phòng trọ. Kiểm tra căn phòng khóa trái cửa, mọi người phát hiện có hai người đã tử vong trên gác của phòng trọ, thi thể có dấu hiệu phân huỷ, cạnh đó có 2 chai nước và một số vỉ thuốc nhưng chỉ còn vài viên. Bước đầu xác định người nữ tên N. (32 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) và người nam tên Q. (32 tuổi, ngụ quận 6). Họ là vợ chồng, mới chuyển đến khu trọ sinh sống. (XEM CHI TIẾT)