Bản tin 8H: Ban Bí thư điều động Chủ tịch tỉnh về Trung ương

TPO - Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, được phân công, điều động giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Chiều 25/11, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác nhân sự. Theo đó, Ban Bí thư quyết định ông Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Trần Thắng, sinh năm 1966, quê xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình; cử nhân kinh tế, thạc sĩ kinh tế - chính trị; cao cấp lý luận chính trị.

Ngày 25/11, Tổng cục Hải quan tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị. Tại buổi lễ, đại diện Tổng Cục Hải quan đã công bố quyết định của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Chu Quang Hải, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Nghệ An, giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị kể từ ngày 1/12.

Ngày 25/11, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trao quyết định về công tác cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự Thành phố. Theo các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Thượng tá Hà Văn Tiến được chuẩn y tham gia Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự và giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự TP Hồ Chí Minh. Thượng tá Hà Văn Tiến cũng được Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 25/11, người dân thôn Vĩnh Xuân, xã Thượng Lộc (Hà Tĩnh) phát hiện vợ chồng ông N.Đ.H. (SN 1962) và bà N.T.T. (SN 1968) tử vong bất thường tại nhà riêng.Theo đó, ông H. tử vong trên giường trong nhà, cơ thể có một số vết thương, còn thi thể bà T. được tìm thấy ở khu vực giếng nước của gia đình. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra. Được biết, gia đình ông H. bà T. có 4 người con nhưng đã lập gia đình riêng và đi làm ăn xa, chỉ có 2 vợ chồng ở với nhau. Bà T. gần đây có dấu hiệu trầm cảm, vừa được điều trị ở bệnh viện về.

Ngày 25/11, Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cho biết phát hiện một sà lan lật úp trôi dạt trên biển thuộc địa phận xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn. Theo ghi nhận, sà lan bị sóng kéo vào gần bờ biển Dung Quất. Do vùng biển Dung Quất có gió to, sóng biển dâng cao, lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận di dời sà lan và các thùng nghi hóa chất lên bờ. Trước đó, vào cùng ngày, lực lượng chức năng cũng phát hiện 3 bồn kim loại nghi chứa hóa chất trôi dạt ở vùng biển Dung Quất, nên tiếp cận, dùng dây thừng neo vào bờ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 26/11, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.Trời chuyển rét. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, riêng Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi; riêng Bình Định, Phú Yên từ đêm 26/11 có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Thời tiết Hà Nội, sáng có mưa, trời rét, nhiệt độ từ 18-22 độ.