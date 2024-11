Bản tin 8H: Công an điều tra thông tin 'chi 1,8 tỷ đồng để có suất chèo thuyền, đạp xích lô ở Hội An'

TPO - Công an thành phố Hội An đã vào cuộc điều tra, xác minh thông tin "phải chi ra 1,6 - 1,8 tỷ đồng để có suất đạp xích lô, chèo thuyền ở khu vực phố cổ Hội An" lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 23/11, lãnh đạo Công an TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam, cho biết Công an thành phố đang vào cuộc xác minh, làm rõ và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với thông tin không chính xác lan truyền trên mạng xã hội. Trước đó, ngày 22/11, trên trang Facebook tên Minh Ohio đăng tải đoạn clip quay tại phố cổ Hội An, trong đó có thông tin "phải chi ra 1,6 - 1,8 tỷ đồng để có suất đạp xích lô, chèo thuyền trong khu vực phố cổ". Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP. Hội An, cho biết thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật. Người đạp xích lô, bơi ghe ở Hội An chủ yếu là người già, sức khỏe yếu, người khó khăn nên khi cấp phép thì thành phố không thu một khoản tiền nào. Đại diện Nghiệp đoàn Xích lô và ghe bơi Hội An cũng bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Tối 23/11, lãnh đạo Công an phường Đề Thám (TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cho biết trên địa bàn có một nam thanh niên tự dùng dao đâm vào bụng mình. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng cùng ngày, cặp vợ chồng (chưa rõ danh tính, quê huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) hẹn nhau tới trung tâm thương mại tại phường Đề Thám để nói chuyện sau khi người vợ đòi ly hôn. Níu kéo vợ không thành, người chồng liền lấy con dao nhỏ trong túi ra rồi đâm vào bụng mình. Người đàn ông may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ bị thương phần mềm, đang được điều trị tại bệnh viện.

Tối 23/11, Công an TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) tiến hành điều tra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy khiến hai khách du lịch nước ngoài tử vong, một người bị thương nặng. Theo thông tin từ Công an TP. Phan Thiết, khoảng 16h30 cùng ngày, xe máy BKS 75D1-148.xx do một du khách nước ngoài điều khiển va chạm với xe máy BKS 86B4-088.xx đi chiều ngược lại tại khu vực bãi tắm Ông Địa (thuộc phường Phú Hài, TP Phan Thiết). Vụ tai nạn khiến hai người đàn ông nước ngoài tử vong, một phụ nữ bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Hai xe máy hư hỏng nặng, nằm giữa đường.

Ngày 23/11, bà Lô Thị Trà My - Chủ tịch UBND xã Xá Lượng, huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An), cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông L.B.P. (sinh năm 1978, Chủ tịch Hội nông dân xã Lượng Xá) mất tích từ chiều 20/11. Trước đó, bà My thông tin chiều 20/11, ông L.B.P., vắng mặt trong cuộc họp của UBND. Chính quyền địa phương liên lạc qua số điện thoại di động của ông P., nhưng không ai trả lời. Đến 18h cùng ngày, một cán bộ xã Xá Lượng thấy xe máy ông P., dựng bên quốc lộ 7, đoạn qua bản Ang, xã Xá Lượng. Mở rộng phạm vi tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện đôi dép của ông P. trên đường dẫn xuống bờ sông Nậm Mộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 24/11, nhiệt độ Bắc Bộ hạ xuống thấp hơn ngày 23 từ 1-2 độ. Vùng núi cao nhiệt độ hạ thấp, có nơi dưới 15 độ. Khoảng chiều tối và đêm 25/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Từ ngày 26/11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Từ đêm 26/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Chiều 23/11, Sở Y tế TPHCM cho biết, từ đầu năm 2024 đến tuần 46, thành phố ghi nhận 12.013 ca mắc sốt xuất huyết, trở thành địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất khu vực phía nam, chiếm 25,0% tổng số ca mắc của khu vực. Dù số ca mắc sốt xuất huyết ở thành phố giảm 27,8% so với cùng kỳ năm 2023 (16.636 ca), từ tuần thứ 37 đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng tăng liên tục hàng tuần và ghi nhận 1 trường hợp tử vong. Theo số liệu giám sát của Viện Pasteur TPHCM, số ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm 2024 đến tuần 45 của khu vực phía nam là 44.980 ca, giảm 26,4% so với cùng kỳ năm 2023.