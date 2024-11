Bản tin 8H: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhận thêm nhiệm vụ

TPO - Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 1294 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội (Ban Chỉ đạo).Theo đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Trưởng Ban Chỉ đạo. 3 Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (Phó Trưởng Ban Thường trực); Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Theo Nghị quyết, Ban Chỉ đạo có chức năng nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Tối 21/11, bà Lô Thị Trà My, Chủ tịch UBND xã Xá Lượng (Tương Dương, Nghệ An), cho biết lực lượng chức năng đang tìm kiếm ông L.B.P., Chủ tịch Hội nông dân xã. Theo bà My, chiều 20/11, ông L.B.P. (SN 1978) vắng mặt trong cuộc họp của UBND. Chính quyền địa phương liên lạc qua số điện thoại di động của ông P. nhưng không ai trả lời. Đến 18h cùng ngày, một cán bộ xã Xá Lượng thấy xe máy ông P. dựng bên quốc lộ 7, đoạn qua bản Ang, xã Xá Lượng. Mở rộng phạm vi tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện đôi dép của ông P. trên đường dẫn xuống bờ sông Nậm Mộ. Bà Trà My cho biết những ngày trước đó, ông P. có biểu hiện buồn bã nhưng không chia sẻ cụ thể với ai.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 1298 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phê chuẩn việc thôi giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Nghệ An. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, thôi giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Nghệ An do chuyển công tác. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 19/11. Trước đó, Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm ông Thái Thanh Quý giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Chiều 21/11, lãnh đạo UBND xã Vạn Phúc (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) cho biết trên địa bàn xảy ra vụ một phụ nữ đang đi xe máy trên đường bất ngờ bị trâu húc phải nhập viện cấp cứu. Trước đó, vào chiều 20/11, khi đang đi xe máy trên đường, bà Đ.T.T. (SN 1975, trú tại thôn 4, xã Vạn Phúc) bất ngờ bị một con trâu từ đâu chạy tới húc thẳng vào xe. Bà T. cùng xe máy bị ngã ra đường, gãy chân, đang phải điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội). Sau khi húc bà T., con trâu vẫn rất hung hãn, chạy lung tung, may mắn không húc thêm ai. Theo lãnh đạo UBND xã Vạn Phúc, đến chiều 21/11 vẫn chưa có ai đến nhận là chủ trâu.

Ngày 21/11, tin từ Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết vừa bắt giữ đối tượng D. ( SN 2004, quê ở Bắc Kạn), sinh viên khoa chăn nuôi thú y của Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên, về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, sáng 20/11, bà P.P.L. (SN 1975), là giảng viên của Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đỗ xe Hyundai Avante BKS 20A-021.10 trong khuôn viên trường, để chìa khóa xe trong phòng chờ ở giảng đường rồi lên lớp dạy học. Đến khoảng 9h cùng ngày, bà L. phát hiện xe của mình biến mất. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và bắt giữ đối tượng D..Theo cơ quan công an, ngay sau khi lấy được ôtô, D. điều khiển xe về Hà Nội.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Trời rét về đêm, sáng sớm se lạnh. Một số nơi ở vùng núi, nhiệt độ hạ xuống dưới 16 độ C. Khu vực Hà Tĩnh và Quảng Bình có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Từ đêm 23 đến ngày 24/11, khu vực Quảng Trị - Bình Định có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa 30-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.