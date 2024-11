Bản tin 8H: Có thêm người trúng độc đắc hơn 13,5 tỷ đồng

TPO - 2 ngày sau khi tờ vé số gần 46 tỷ đồng tìm thấy chủ nhân, Vietlott xác định có người trúng giải Jackpot trị giá hơn 13,5 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.278 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối 17/11, Hội đồng quay thưởng của Vietlott đã tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot với trị giá 13.537.887.500 đồng (hơn 13,5 tỷ đồng). Tấm vé trúng giải Jackpot chứa dãy số may mắn là: 11 - 17 - 29 - 31 - 38 - 42. Ngoài ra, Hội đồng quay thưởng của Vietlott còn tìm ra 16 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.005 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 16.568 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng. Trước đó, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.277 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối 15/11, Hội đồng quay thưởng của Vietlott tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot với trị giá gần 46 tỷ đồng.

Chiều 17/11, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận Chủ tịch UBND huyện vừa có quyết định điều động bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Đào, làm Hiệu trưởng Trường mầm non Ánh Dương. Bà Hằng thay thế người tiền nhiệm là bà Phan Thị Hán Huệ đã được giải quyết cho thôi việc theo nguyện vọng vào ngày 6/11. Bà Hằng xin thôi việc sau vụ bê bối suất cơm của giáo viên "30 nghìn đồng nhưng chỉ có 2 miếng chả" gây xôn xao dư luận.

Tối 17/11, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đang điều tra vụ tai nạn nam bảo vệ bị xe ben cán tử vong trong bãi khai thác đá tại phường Tân Đông Hiệp.Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h cùng ngày, một tài xế đi vào bãi đá N.Q. trên quốc lộ 1K (khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp) thì phát hiện ông N.T. (SN 1972, quê Đồng Nai) nằm tử vong phía sau xe ben. Lúc này, tài xế xe ben là anh L.V.S. (SN 1999, quê Lâm Đồng) đã rời khỏi hiện trường đến công an địa phương trình báo. Theo một số nhân chứng, ông T. là bảo vệ của bãi đá, được phân công trực một mình ở khu vực này. Ông T. gặp nạn khi vừa nhận ca được vài chục phút.

UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND TP đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức. UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 9.900 tỷ đồng/năm để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức. Theo tính toán, nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương còn dư để chi thu nhập tăng thêm theo mức trích 0,8 lần quỹ lương cơ bản có thể thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến hết năm 2028. Căn cứ kinh phí được phân bổ để chi thu nhập tăng thêm, các đơn vị chi 50% cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng được hưởng có kết quả đánh giá, xếp loại trong tháng đạt từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên. 50% kinh phí được cấp còn lại để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dự kiến ngày 19/11, tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 19), HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét, cho ý kiến về nghị quyết nêu trên.

Tối 17/11, Ủy ban An toàn Giao thông (ATGT) quốc gia phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) năm 2024.Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, mỗi năm, trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do TNGT. TNGT vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ 15-27. Tại Việt Nam, trong những năm qua TNGT đã được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, trong 10 tháng đầu năm nay, toàn quốc xảy ra 19.711 vụ TNGT. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, 10 tháng đầu năm nay, cả nước đã có hơn 9.000 người chết do TNGT.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 18/11, ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng sớm trời chuyển lạnh. Từ ngày 20/11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 18-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Từ gần sáng 18-19/11 ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.