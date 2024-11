Bản tin 8H: Chủ tịch Quốc hội thêm nhiệm vụ mới

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 về sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả các cơ quan của Quốc hội.

Ngày 18/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký Nghị quyết số 1297 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập Ban Chỉ đạo về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" tại các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (Ban Chỉ đạo). Theo đó, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội là thành viên Ban Chỉ đạo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết số 1275 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm ông Nguyễn Đại Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên giữ chức Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo Nghị quyết, trong thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, ông Nguyễn Đại Thắng được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25. Tân Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Đại Thắng sinh ngày 22/8/1975, quê quán xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng vừa ký ban hành kế hoạch tinh giản biên chế công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước đến năm 2026 trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập khối chính quyền tỉnh (cấp tỉnh, cấp huyện).Theo đó, lộ trình UBND tỉnh Quảng Nam tinh giảm biên chế khối chính quyền đến năm 2026 với mục tiêu giảm ít nhất 10% biên chế sự nghiệp và 5% biên chế công chức so với biên chế được giao năm 2021. UBND tỉnh cho biết, biên chế công chức trung ương giao đến năm 2026 tinh giảm còn 2.998 biên chế so với năm 2021 (có 3.156 biên chế) - giảm 158 biên chế (tương đương giảm 5%). Đối với biên chế viên chức, UBND tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2026 giảm còn 26.903 biên chế, giảm 2.989 biên chế (tương đương 10%) so với năm 2022 (29.892 biên chế).

Đại diện Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt (Hà Nội) cho biết sáng 21/11 sẽ tổ chức đấu giá trực tuyến 6 ô tô (4 xe Toyota Land Cruiser và 2 ô tô Camry) mang biển xanh 80B thuộc sở hữu của Cục Hành chính - Quản trị II, Văn phòng Chính phủ. Những người mua hồ sơ tham gia phải đấu giá cả lô 6 ô tô nói trên với giá khởi điểm từ trên 1,36 tỷ đồng/6 xe (chưa bao gồm các loại thuế, phí sang tên). Đến sáng 22/11, Công ty Lạc Việt tiếp tục tổ chức đấu giá trực tuyến 13 ô tô đã qua sử dụng do Cục Quản trị - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý (đấu giá từng xe). Trong 13 ô tô đã qua sử dụng này có nhiều xe mang nhãn hiệu Toyota Altis, Toyota Camry, Ford Mondeo, Ford Escape, Mitsubishi… với giá khởi điểm đấu giá từ 42-104 triệu đồng/xe.

Khuya 18/11, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể nữ trong nhóm 5 học sinh lớp 8 đuối nước trên sông Hồng chiều cùng ngày. Lực lượng tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang tìm kiếm 4 nạn nhân còn lại đang mất tích trên sông Hồng. 5 học sinh mất tích đều đang học lớp 8 thuộc Trường THCS Hiền Quan, gồm các em: Trần Mỹ Duyên, Hà Thị Thu Lan, Bùi Kiều Lan Anh, Hà Tiến Dương và Lê Anh Dũng. Công an tỉnh cho biết khoảng 16h cùng ngày, tại khu vực bãi bồi sông Hồng, đoạn thuộc địa phận Khu 1, xã Hiền Quan, xảy ra vụ 5 học sinh mất tích khi đi tắm sông.

Ngày 18/11, trên Quốc lộ 27 đoạn qua buôn Tơr, xã Đắk Liêng, huyện Lắk, Đắk Lắk, xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong tại chỗ.Trước đó, vào khoảng 12h30 cùng ngày, xe ô tô BKS 47A-503.38 do anh Lê Trung Đ. (SN 1993, trú tại xã Đắk Nuê) điều khiển bất ngờ va chạm với xe mô tô BKS 47K1-322.80 lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả sau cú tông mạnh, anh Sùng Seo S. (SN 1978) và bà Lò Thị. S. (SN 1976, cả hai cùng trú tại xã Cư Pui, huyện Krông Bông) tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, hai phương tiện bị hư hỏng nặng. Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh; từ đêm 19/11 chuyển trời rét. Ngày 20/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 18-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Khu vực Hà Tĩnh đêm và sáng sớm trời lạnh, từ đêm 19/11 chuyển trời rét. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông; từ ngày 20/11 mưa giảm dần. Ở các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.