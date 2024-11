Bản tin 8H: Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định về công tác cán bộ

TPO - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương chủ trì Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ vào ngày 20/11.

Ngày 20/11, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Khuất Hữu Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan, giữ chức Phó Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I.

Ngày 20/11, lãnh đạo UBND xã Ea Knuếc (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn xã xảy ra vụ việc một bé trai tử vong và em gái nhập viện cấp cứu sau khi ăn thịt cóc.Theo thông tin ban đầu, trưa 19/11, do bố mẹ đi vắng, cháu Y.T.N. (11 tuổi, nam) tự nấu thịt cóc cho mình và em gái 5 tuổi cùng ăn. Sau khi ăn, cả 2 anh em Y.T.N. có biểu hiện khó thở, tím tái. Người thân phát hiện đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, người anh tử vong vào tối cùng ngày, còn người em gái đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Chiều 20/11, lãnh đạo Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại, thành phố Hội An (Quảng Nam) cho biết lực lượng cứu hộ tìm được thi thể một người nước ngoài chết đuối khi tắm biển Cẩm An. Nạn nhân được là ông Stuart Citizen Turner (47 tuổi, quốc tịch Anh) tạm trú tại thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h45 cùng ngày, có 2 nam giới, người nước ngoài, tắm ở biển Tân Thành, xã Cẩm An (thành phố Hội An), bị sóng lớn cuốn ra xa. Khi phát hiện sự việc, một người được người dân địa phương cứu, người còn lại bị đuối nước và mất tích. Đến 8h cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách vị trí tắm biển khoảng 300m về hướng bắc.

Ngày 20/11, thông tin từ UBND thành phố Hải Phòng cho biết trong quý I năm 2025, Hải Phòng sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt đề xuất dự án cầu Tân Vũ - Lạch Huyện 2, cây cầu vượt biển thứ 2 từ nội thành Hải Phòng ra đảo Cát Hải.Sau khi được thông qua, Hải Phòng sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng thực hiện chuẩn bị đầu tư trong các năm 2025-2026 và triển khai đầu tư xây dựng dự án trong giai đoạn 2026-2030. Theo khái toán sơ bộ, dự án có tổng mức đầu tư hơn 8.711 tỷ đồng (bao gồm cả lãi vay). Nguồn vốn trên gồm vốn vay từ Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) khoảng hơn 6.455 tỷ đồng, vốn đối ứng ngân sách địa phương khoảng hơn 2.255 tỷ đồng.

Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vừa xử phạt ông T.V.T (SN 1974, trú tại xã Sơn Lộc, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tải nội dung xuyên tạc, xúc phạm đến lực lượng Công an nhân dân. Trước đó, tối muộn 30/10, ông T sử dụng tài khoản facebook “Toàn Voi” đăng tải bài viết với nội dung thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến lực lượng Công an huyện Bố Trạch. Theo lời khai, ông T. có hành động thiếu suy nghĩ sau khi hay tin con gái bị lập biên bản, phạt 4.200.000 đồng về các hành vi vi phạm khi tham gia giao thông vào cùng ngày. Lúc đăng bài viết, ông T. có men rượu trong người.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/11, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá: ngày nắng, đêm không mưa; đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C. Từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Từ đêm 21/11 đến ngày 24/11, Thừa Thiên Huế đến Bình Định khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.