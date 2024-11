Bản tin 8H: Có người trúng độc đắc hơn 16,9 tỷ đồng

TPO - Vietlott tìm thấy 1 vé số trúng giải độc đắc Jackpot của loại hình xổ số Mega 6/45 hơn 16,9 tỷ đồng vào tối 24/11.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.281 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối 24/11, Hội đồng quay thưởng của Vietlott tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot với trị giá 16.930.514.500 đồng (hơn 16,9 tỷ đồng).Tấm vé trúng giải Jackpot trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.281 của sản phẩm Mega 6/45 chứa dãy số may mắn là: 05 - 14 - 15 - 21 - 33 - 36. Ngoài giải Jackpot, hội đồng quay thưởng còn tìm ra 15 giải Nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 979 giải Nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 16.450 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Sáng 24/11, sau 2 ngày đăng tải, tài khoản Facebook có tên Minh Ohio (có hơn 500.000 người theo dõi) gỡ bài viết có thông tin "để lái ghe bơi, xích lô phục vụ du khách ở phố cổ Hội An, chủ phương tiện phải chi ra từ 1,6-1,8 tỷ đồng" trên trang cá nhân. Sáng cùng ngày, chủ tài khoản khẳng định trên sóng livestream thông tin mình đăng tải là nghe người dân Hội An nói, không hề bịa đặt. Người này cho biết là Việt kiều, sinh sống ở Mỹ, về Việt Nam du lịch với tinh thần khám phá, không hề có mục đích quấy phá, đâm chọt hay đăng để câu view.

Ngày 24/11, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đang xác minh, điều tra vụ việc giả danh ngân hàng tuyển dụng nhân sự, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân với số tiền gần 2 tỷ đồng.Vào ngày 17/11, chị Đ. (trú tại Long Biên) đăng ký tham gia tuyển dụng nhân sự của một ngân hàng qua mạng xã hội Facebook. Sau đó, chị nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là nhân viên bộ phận tuyển dụng của ngân hàng, thông báo lịch hẹn phỏng vấn trực tuyến. Đến ngày 19/11, đối tượng gửi email hướng dẫn chị tải phần mềm và tham gia trải nghiệm dự án của ngân hàng. Chị Đ. đã bị các đối tượng dẫn dắt đầu tư vào dự án và nạp gần 2 tỷ đồng nhưng không thể rút được tiền. Phát hiện bị lừa đảo, chị Đ. đến Công an phường Bồ Đề (quận Long Biên) trình báo sự việc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 25/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ngày 26/11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Từ đêm 26/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Đây là đợt rét đậm đầu tiên trong năm tại miền Bắc. Tại Hà Nội, từ tối 25 đến sáng 26/11 có mưa rải rác. Ngày 26/11, trời chuyển lạnh, đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17-19 độ C.

Ngày 24/11, lãnh đạo UBND xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết lực lượng chức năng địa phương đang nỗ lực tìm kiếm cháu bé 2 tuổi mất tích, nghi rơi xuống suối.Tuy nhiên, sau hai ngày tìm kiếm, tung tích nạn nhân vẫn chưa rõ. Cháu bé mất tích tên Đ.H.T.V (2 tuổi, dân tộc Ca Dong), ở nóc Xà Nu, thôn 1, xã Trà Ka. Khoảng 16h ngày 22/11, mẹ cháu bé xuống bếp nấu nước tắm cho con, khi quay lại không thấy con đâu. Người dân địa phương cho biết có nhìn thấy cháu ra chơi gần suối cạnh nhà trước khi mất tích. (XEM CHI TIẾT)

Tối 24/11, chính quyền xã Trà Tập huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết xảy ra một vụ sạt lở tại điểm trường Răng Chuỗi, thôn 1, xã Trà Tập.Theo thông tin ban đầu, sạt lở xảy ra vào chiều cùng ngày. Do mưa lớn, một lượng lớn đất đá từ ta luy dương phía sau điểm trường Răng Chuỗi tràn xuống làm sập một mảng tường lớn, tràn vào lớp học gây hư hại nhiều bàn ghế, đồ dùng học tập của học sinh. Rất may thời điểm này không có người ở đây. Được biết, điểm trường Răng Chuỗi vừa khánh thành vào tháng 9/2024. Kinh phí xây dựng trường hơn 1,4 tỷ đồng do các nhà hảo tâm tài trợ. (XEM CHI TIẾT)