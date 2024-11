Mưa lớn khiến huyện miền núi Bình Định ngập nặng, nhiều điểm giao thông sạt lở

TPO - Do ảnh hưởng của mưa lớn, huyện miền núi An Lão (Bình Định) có 14 điểm ngập nước, 5 hộ bị ảnh hưởng do sạt lở đất và 7 điểm giao thông sạt lở.