Mưa lớn kéo dài ở miền Trung, lũ trên sông Vệ trên báo động 3

TPO - Dự báo mưa lớn còn kéo dài trong nhiều ngày tới ở các tỉnh miền Trung. Lũ trên sông Vệ (Quảng Ngãi) lên trên báo động 3 trong chiều nay (24/11), các sông từ Huế đến Bình Định dao động ở báo động 1 - báo động 2.

Hôm nay (24/11), khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 7-15h ngày 24/11 có nơi trên 90mm như Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 169.8mm, Trà Dơn (Quảng Nam) 97.4mm, Ba Điền (Quảng Ngãi) 220.2mm.

Dự báo đêm 24/11 và ngày 25/11, khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ xuất hiện mưa to và dông với lượng mưa từ 15-40mm, có nơi trên 80mm.

Dự báo từ khoảng gần sáng 26/11 đến 28/11, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh khá mạnh kết hợp với nhiễu động gió đông và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn, khu vực miền Trung tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trên các sông từ Huế đến Bình Định đã xuất hiện một đợt lũ.

Lúc 13 giờ chiều nay (24/11), lũ sông Bồ tại Phú Ốc là 2,46m, dưới báo động 2 là 0,54m, trên sông Hương tại Kim Long là 1,12m, trên báo động 1 là 0,12m, tại sông Vệ là 4,89m, trên báo động 3 là 0,39m. Lũ trên sông Kôn tại Vĩnh Sơn là 72,83m, trên báo động 2 là 0,33m, sông An Lão tại An Hòa là 22,85m, dưới báo động 2 là 0,15m.

Trong đêm nay và ngày mai (25/11), lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế dao động ở mức báo động 1- báo động 2, các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định xuống dần.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và Bình Định.

Thông tin dự báo, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được Tổng cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/ và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.