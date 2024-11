Miền Trung đón đợt mưa rất lớn

TPO - Dự báo mưa từ khoảng đêm 21/11, kéo dài đến ngày 24/11, vùng mưa kéo dài từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, trọng tâm là Huế đến Bình Định. Lượng mưa cục bộ trong 3 ngày có thể lên tới trên 350mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông nên từ đêm 21/11 đến ngày 24/11, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa phổ biến thời gian này từ 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Ngoài ra, đêm 20/11 và ngày 21/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi cũng có mưa, mưa rào, cục bộ xảy ra mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Sau đó, từ khoảng 24-27/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định tiếp tục nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia khuyến cáo, mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, nguy cơ xuất hiện lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được Tổng cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Trong khi đó, khu vực miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An tiếp tục chuỗi nắng hanh, khô hạn kéo dài. Dự báo từ ngày 21-24/11, khu vực này ngày nắng, đêm không mưa, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi đêm và sáng trời rét, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khá lớn.

Dự báo từ khoảng ngày 25-26/11, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có thể chuyển nhiều mây, xuất hiện mưa cục bộ vài nơi, trời rét về đêm và sáng. Tuy nhiên, từ nay cho đến hết tháng 11, miền Bắc ít khả năng đón rét diện rộng.