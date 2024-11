Thừa Thiên-Huế xuất hiện mưa lớn, còn 20 tàu thuyền hoạt động trên biển

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 9 (bão Manyi), tại tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa to 555mm. Lực lượng chức năng, các đơn vị, địa phương hiện sẵn sàng các phương án ứng phó thiên tai.