Bão số 6 quét qua Thừa Thiên-Huế làm tốc mái 214 ngôi nhà, 2 người chết

TPO - Bão số 6 quét qua tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) đã làm hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng, bão kèm theo mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập lụt gây giao thông ách tắc, nhiều kilômét bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng.

Chiều 27/10, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế cho biết, bão số 6 đã làm 214 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, tập trung chủ yếu ở huyện Phú Lộc (210 nhà), gồm xã Lộc Điền 16 nhà, Lộc An 3 nhà, thị trấn Phú Lộc 63 nhà, xã Lộc Trì 3 nhà, Lộc Thủy 24 nhà, Lộc Tiến 22 nhà, thị trấn Lăng Cô 73 nhà, xã Vinh Mỹ 6 nhà.

Tại TP. Huế có 4 nhà dân bị tốc mái. Trận bão còn làm hư hỏng, tốc mái nhiều công trình, công sở như trụ sở Huyện ủy, Kho bạc Nhà nước huyện Phú Lộc, nhà xe UBND thị trấn Lăng Cô, trường học tại xã Lộc An, Giang Hải, trạm y tế thị trấn Lăng Cô, nhà văn hóa thị trấn Phú Lộc và Lộc Điền (huyện Phú Lộc). Gió bão còn làm tốc mái, hư hỏng một số trường học tại địa bàn TP. Huế.

Do ảnh hưởng của cường suất mưa lớn vùng nội đồng kết hợp triều cường, nước dâng do bão nên đã gây ngập lụt cho nhiều khu vực ven biển, đầm phá, vùng trũng thấp ở thị trấn Lăng Cô, cùng nhiều tuyến đường như Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Lăng Cô, Tỉnh lộ 4, Tỉnh lộ 8A, đường liên xã Hương Phong, Hải Dương, Thuận An (TP. Huế).

Các đoạn đường liên thôn các xã ở huyện Phong Điền như Phong Chương, Phong Bình, Phong Hòa, Phong Thu, Phong Mỹ, Phong Xuân bị ngập nhiều điểm, với tổng chiều dài 10.000 m…

Mưa lớn, triều cường, sóng to đã gây sạt lở nhiều đoạn bờ biển ở khu vực giáp ranh xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) và thị trấn Thuận An (TP. Huế), khu vực Giang Hải, Vinh Hiền (huyện Phú Lộc), bờ biển xã Phong Hải (huyện Phong Điền). Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân vùng thiên tai, các địa phương tại TT-Huế đã thực hiện di dời 2.469 hộ với 7.085 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm sạt lở, nước dâng, ngập lụt.

Thời điểm xảy ra mưa bão, hai người đàn ông tại TP. Huế và huyện Phú Lộc đã không may tử vong do bị nước cuốn trôi khi điều khiển xe gắn máy qua đường ngập lụt và đi bủa lưới vào lúc mưa lớn, nước dâng. Thi thể hai nạn nhân đã được lực lượng chức năng tìm thấy vào chiều 27/10 và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.