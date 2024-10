Thừa Thiên-Huế: Gió giật đổ cây xanh, yêu cầu người dân không ra đường

TPO - Trong sáng 27/10, gió bão đã ảnh hưởng đến khu vực đất liền tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế). Ban Chỉ huy PCTT & TKCN) tỉnh đã phát đi thông báo yêu cầu người dân không ra đường nhằm đề phòng nguy hiểm do bão số 6 và mưa lớn gây ra.

Theo thông báo từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT &TKCN) tỉnh TT-Huế, kể từ sáng hôm nay, người dân trên địa bàn tỉnh không được ra đường nhằm phòng tránh nguy hiểm do mưa bão gây ra (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt) cho đến khi có thông báo mới.

Ghi nhận của PV, trong sáng 27/10, bão số 6 đã ảnh hưởng đến khu vực đất liền TT-Huế, đặc biệt là vùng phía nam của tỉnh. Gió to, mưa lớn đã gây đổ ngã cây xanh đường phố, biển tuyên truyền quảng cáo...

Khu vực ven biển TT-Huế xuất hiện triều cường gây ngập lụt một số khu dân cư và nhiều hàng quán phục vụ khách du lịch. Một số khu vực thuộc Thành nội Huế cũng bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông đi lại.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh TT-Huế, do ảnh hưởng của bão số 6, khu vực đất liền tỉnh TT-Huế kể từ sáng 27 đến ngày 29/10 có mưa to, mưa rất to và rải rác có giông; trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Tổng lượng mưa cả đợt tại huyện miền núi A Lưới phổ biến từ 200-300mm, có nơi trên 400mm; huyện Phong Điền, Phú Lộc, Nam Đông từ 250-400mm, có nơi trên 500mm; các huyện Quảng Điền, Phú Vang, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và TP. Huế từ 200-350, có nơi trên 450mm.

Mưa với cường độ mạnh nhất tại TT-Huế tập trung trong hai ngày từ 27 đến 8/10. Sâu trong đất liền các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và TP. Huế từ sáng 27/10 đã có gió cấp 6, giật cấp 7-8; vùng ven biển cấp 7-8, giật cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11; huyện A Lưới, Nam Đông có gió cấp 5, giật cấp 6-7. Từ ngày mai 28/10, gió trên đất liền giảm nhanh.

Trên biển, từ sáng 27 đến 29/10 có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 10-11; biển động rất mạnh. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão từ 3 đến 5 mét, từ đêm 27/10 giảm dần xuống ở mức từ 2 đến 3 mét.

Theo dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10-15km/h. Trước diễn biến xấu của thời tiết, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế yêu cầu người dân cần chủ động các phương án ứng phó.