Tăng tốc khắc phục sạt lở 1.000 mét bờ biển, sẵn sàng ứng phó bão số 6

TPO - Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ biên phòng, quân đội tại Thừa Thiên-Huế phối hợp các lực lượng địa phương không quản ngại mưa lớn chạy đua với thời gian, tăng tốc khắc phục 1.000 mét bờ biển bị sạt lở trước khi bão số 6 ảnh hưởng trực tiếp vào đất liền.

Ngày 26/10, ông Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế và ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo khắc phục nhanh 1.000 mét bờ biển tại xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) và phường Thuận An (TP. Huế) bị sạt lở trước khi bão số 6 ảnh hưởng trực tiếp vào đất liền.

Tại đây, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đã huy động 2.350m2 vải lọc, 700m3 đá hộc và hàng ngàn bao cát cùng phương tiện, máy móc chạy đua với thời gian khẩn trương ứng cứu, gia cố, bồi đắp, hàn khẩu dải bờ biển khu vực cửa biển Hòa Duân cũ vừa bị sạt lở nghiêm trọng.

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế đã chi viện thêm 100 cán bộ, chiến sĩ cùng các vật dụng cần thiết. Xe chuyên dụng cũng được huy động đến hiện trường để hỗ trợ các lực lượng tham gia khắc phục sạt lở bờ biển.

Đến chiều cùng ngày, gần 1.000 mét bờ biển bị xâm thực nặng tại khu vực giáp ranh giữa xã Phú Thuận và phường Thuận An đã được gia cố, bồi đắp, hàn khẩu bằng đá hộc, bao cát và các loại cọc để ngăn chặn nguy cơ tiếp diễn sạt lở do mưa lớn, triều cường, sóng to do ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 6 vào đất liền trong những ngày tới.

Bên cạnh khẩn trương xử lý những vị trí sạt lở nghiêm trọng, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng còn tiến hành cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, bố trí nhân lực canh gác, hướng dẫn người dân qua lại đảm bảo an toàn trong khu vực.

Kiểm tra hiện trường sạt lở bờ biển, các ông Lê Trường Lưu và Hoàng Hải Minh lưu ý bão số 6 được dự báo diễn biến phức tạp, khó lường, do đó, các địa phương và lực lượng chức năng bên cạnh khẩn trương tập trung nhân lực, phương tiện sớm khắc phục tình trạng sóng biển xâm thực mạnh vào đất liền cần phải chủ động, khẩn trương triển khai các phương án phòng, chống bão số 6, tuyệt đối không chủ quan, bị động, luôn thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó với mưa bão.

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh TT-Huế, từ đêm 26 đến ngày 29/10, tại TT-Huế tiếp tục có mưa, mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến 200-350mm, có nơi trên 550mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối nhỏ ở các địa phương, ngập úng đô thị và những nơi có hệ thống thoát nước kém tại một số huyện, thị xã và TP. Huế. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế yêu cầu người dân cần liên tục cập nhật thông tin về mưa bão trên các hệ thống truyền thông để chủ động ứng phó với mưa bão, giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra.