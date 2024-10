Mưa lớn kéo dài, Thừa Thiên-Huế rà soát sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm

TPO - Trước tình hình mưa lớn còn tiếp diễn, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) yêu cầu các địa phương, đơn vị rà soát các khu dân cư ven đồi núi, ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, địa bàn dễ bị chia cắt.

Ngày 9/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế cho biết, vừa tiếp tục phát đi thông báo cập nhật cảnh báo các vị trí có nguy cơ lũ quét, trượt lở đất vùng đồi núi, các tuyến giao thông; sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn; đồng thời yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó.

Những ngày qua, trên địa bàn TT-Huế có mưa, mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và dông, có nơi lượng mưa trên 100mm trong thời gian 24 giờ. Trong ngày hôm nay, mưa lớn tiếp diễn tại TT-Huế.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối nhỏ ở các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà...

Do đó, các địa phương, đơn vị, cơ quan chức năng căn cứ vị trí cảnh báo, khẩn trương bố trí lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven đồi núi, ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, địa bàn dễ bị chia cắt.

Tổ chức lực lượng triển khai kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo ở các ngầm, tràn, đoạn ngập sâu, nước chảy xiết, đoạn bờ sạt lở; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. Trong quá trình triển khai cần đặc biệt lưu ý công tác đảm bảo an toàn cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

Các chủ công trình thủy lợi, thủy điện cần đề phòng đất đá sạt lở bờ hồ, vai đập tạo sóng lũ và làm nước hồ dâng cao đột ngột gây sự cố công trình; đề phòng hiện tượng sạt lở bờ sông phía hạ lưu đập tràn, tuy nen, cửa xả trạm thủy điện làm hạn chế thoát lũ và đe dọa đến vận hành an toàn công trình.

Các chủ đầu tư và các đơn vị đang thi công trình giao thông, xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh thường xuyên kiểm tra công tác an toàn, phòng chống lũ lụt, đề phòng gió lốc, ngập úng, sạt trượt gây mất an toàn cho người và tránh thiệt hại máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu thi công. Bố trí vật tư, thiết bị, lực lượng và chỉ huy tại chỗ để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Đặc biệt là các công trình dự án cầu qua cửa biển Thuận An, cầu Nguyễn Hoàng qua sông Hương, đê kè ven sông suối, đầm phá ven biển... phải có phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cán bộ, nhân viên, người lao động, rút toàn bộ công nhân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất; bảo vệ phương tiện, thiết bị, vật tư thi công; bố trí biển cảnh báo hướng dẫn đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông đi qua khu vực hiện trường thi công dở dang.

Các địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến của mưa lũ để triển khai các biện pháp cấm tất cả phương tiện, người tham gia giao thông qua các tuyến đường có nguy cơ sạt lở cao đến rất cao, các khu vực ngầm, tràn, cầu cống nước chảy xiết, các tuyến đường ngập lụt; bố trí biển cảnh báo và bố trí lực lượng cảnh giới cho người và phương tiện; sẵn sàng di dời, sơ tán dân tại các vị trí trọng điểm, xung yếu có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt theo phương châm “bốn tại chỗ”.